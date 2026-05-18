El juicio Kitchen aborda la prueba documental y lo dicho en instrucción por un comisario

Madrid, 18 may (EFE).- La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, con el abordaje de la prueba documental y de las declaraciones que hizo ante el juez instructor Enrique García Castaño, un comisario eximido de la causa por motivos de salud.

Este juicio encara su séptima semana, en la que está previsto que se escuche una decena de audios, entre ellos los incautados al excomisario José Manuel Villarejo y otros entregados a la Justicia por un empresario que tiene dos causas abiertas en su contra, Javier Pérez Dolset.

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El visionado que más tiempo llevará es el de las declaraciones que hizo como investigado García Castaño, que duran alrededor de 9 horas. Lo dicho por este comisario, apodado el Gordo, fue clave para la imputación y procesamiento del exsecretario de Seguridad Francisco Martínez.

El que fuese jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía confesó que Sergio Ríos Esgueva, exchófer de Bárcenas captado como confidente, le entregó por unas horas unos dispositivos del extesorero, cuya copia luego él, según aseguró, dio al ex número dos de Interior, extremo que éste niega.

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En cuanto a los audios, dentro del sumario hay grabaciones en las que Villarejo sostiene que la exsecretaria María Dolores de Cospedal le debía "100.000 pavos más los gastos", habla de la rivalidad entre ésta y la exvicepresidenta Soraya Sanz de Santamaría, a la que llamaba "la pequeñita" o alude a "El Asturiano", como apodaba, según los investigadores, al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Además, a la causa Dolset aportó, tras desencriptarlos, tres archivos con grabaciones de conversaciones mantenidas supuestamente en 2013 y 2014 entre este agente y el entonces número dos de Interior Francisco Martínez, con alusiones a Kitchen o a las "saunas" del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entonces líder de los socialistas.

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Este lunes el tribunal también previsto resolver el orden en el que declaran los acusados, después de que el exministro del Interior Jorge Fernandéz Días pidiese declarar después de quien fue su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, cuya declaración en instrucción fue determinante para la imputación del responsable de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy.

Y es todavía una incógnita cuando comenzarán a declarar la decena de acusados de la cúpula de Interior y de la Policía del primer gobierno del PP, pues dependerá de cómo transcurran y cuánto se extiendan las jornadas dedicadas a visionar y escuchar la prueba documental, por lo que las declaraciones podrían retrasarse hasta la siguiente semana. EFE

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