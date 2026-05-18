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Las autopsias a los tres cuerpos avanzará la investigación del crimen machista de Dolores

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Alicante, 18 may (EFE).- Las autopsias a los tres cadáveres del asesinato machista en una vivienda del cuartel de la Guardia Civil de Dolores (Alicante), previstas para este lunes, ayudará a avanzar en la investigación para esclarecer los pormenores del crimen.

Los cuerpos sin vida de Marisol, la mujer de 51 asesinada por disparos, y de su hijo, Alberto de 24, se encuentran desde el pasado sábado por la tarde en las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Alicante para ser sometidos a examen forense a lo largo de este lunes. También se hará la autopsia del supuesto asesino, el guardiacivil de 55.

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En las últimas 48 horas, los agentes del instituto armado que llevan las pesquisas han continuado trabajando pero están a la espera del resultado de las autopsias para poder ir cerrando capítulos en torno a lo ocurrido.

El crimen machista es la principal línea de la investigación después de constatar que el cuerpo sin vida de Marisol fue hallado con heridas de arma de fuego en una habitación, el de su hijo Alberto en similares condiciones en otra y el del guardia civil en un pasillo cercano con un disparo en la cabeza y la pistola junto a su cadáver.

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El trabajo de los forenses coincide con el tercer día de luto oficial en Dolores, una pequeña localidad de la Vega Baja alicantina donde el agente llevaba destinado 30 años y donde los vecinos aún siguen sorprendidos y conmocionados dado que la familia era muy conocida por el oficio del supuesto asesino y porque ella era conductora de autobús escolar. EFE

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