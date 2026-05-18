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Feijóo convoca a la plana mayor del PP para analizar los resultados, que recibirá a Moreno con una ovación

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP para analizar los resultados de las andaluzas, una cita en la que el candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, será recibido con una ovación por su "victoria incontestable", según han indicado fuentes 'populares'.

En concreto, el PP-A ha ganado ampliamente las elecciones en Andalucía pero se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta (55 diputados) al perder cinco parlamentarios, lo que no le permite evitar "el lío" de un pacto con Vox tras los precedentes de comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla León. Vox sólo crece un diputado con respecto a 2022 pero logra su objetivo de ser decisivo para la investidura de Moreno, al 98,3% del voto escrutado.

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Feijóo ha convocado a las 12.00 horas la Junta Directiva del PP, máximo órgano del partido entre congresos, del que forman parte decenas de cargos entre parlamentarios y 'barones' territoriales de la formación.

Moreno será recibido con una prolongada ovación de la plana mayor del PP a su llegada a 'Génova', como ocurrió con los otros tres 'barones' territoriales que han tenido citas electorales en los últimos meses: María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco.

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FEIJÓO FELICITÓ ANOCHE A MORENO

Feijóo felicitó anoche al candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su "victoria incontestable" en las elecciones andaluzas de este domingo y celebró que "el sanchismo cierre este ciclo electoral devastado".

"Enhorabuena a Juanma Moreno por una victoria incontestable: la buena política tiene respaldo mayoritario en las urnas. Andalucía tendrá cuatro años más de prosperidad, oportunidades y buena gestión", aseguró Feijóo en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Feijóo puso el foco en la derrota del PSOE con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, que ha logrado su peor resultado en esta región al lograr solo 28 escaños frente a los 30 que cosechó hace cuatro años Juan Espadas. "También celebramos que el sanchismo cierre este ciclo electoral devastado", aseveró.

TELLADO: "¿QUÉ MÁS NECESITA PEDRO SÁNCHEZ PARA IRSE DE UNA VEZ?"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró anoche que el PP "ha ganado las elecciones en Andalucía". "El Partido Popular ha barrido al Partido Socialista en las elecciones andaluzas. Juanma Moreno ha arrasado a María Jesús Montero", proclamó.

En una comparecencia en la sede del PP sin preguntas, el 'número dos' de Feijóo destacó que Montero "ha hundido aún más el suelo electoral de Juan Espadas del año 2022". A su juicio, el del PSOE es "un resultado catastrófico".

"Estamos asistiendo al gran hundimiento del PSOE de Pedro Sánchez, que se ha llevado un batacazo definitivo. Hizo en Andalucía su mayor apuesta presentando a su número dos y se lleva su mayor derrota", enfatizó.

Tras asegurar que España "está harta de Sánchez y está deseando que se vaya y llegue al poder la alternativa", Tellado se dirigió a los socialistas para preguntarles si "piensan reaccionar en algún momento o van a aceptar mansamente que Sánchez los siga destrozando". "¿No piensan rebelarse ante el tipo que está aniquilando su partido y sus carreras políticas?", les interpeló.

Según Tellado, "es posible que el PSOE desaparezca si sigue con Sánchez al frente, lo que no van a desaparecer son las ganas de los españoles de cambiar su país". "Somos el futuro de España y seguiremos trabajando para que llegue lo antes posible y con el mayor aval ciudadano posible", afirmó, para concluir que en el PP están convencidos de que "el cambio para España está cada vez más cerca".

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