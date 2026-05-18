Maíllo descarta una abstención de Por Andalucía para hacer presidente a Moreno: "No vamos a tontear con el PP"

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha descartado este lunes "rotudamente" una abstención de su formación para hacer presidente a Juanma Moreno. "Hemos tenido una posición muy nítida. No hemos hecho ojitos ni tonteado con el PP, y no lo vamos a hacer". Por Andalucía ha logrado cinco escaños en el Parlamento andaluz, los mismo cinco escaños que en 2022.

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, Maíllo ha rechazado una posible abstención porque Por Andalucía "no puede tener contemplaciones con quien ha colapsado el sistema sanitario, con el que desprecia a la gente que solicita la dependencia o empieza a privatizar la educación tanto en máster universitario como en Formación Profesional".

PUBLICIDAD

"No vamos a apoyar con connivencia ni acuerdos, sino que vamos a tener una oposición lo más útil posible para atrapar, agarrar y sostener derechos que se han adquirido con mucho esfuerzo a lo largo de muchos años. Vamos a tener un no rotundo al PP y, sobre todo, a sus políticas", ha sentenciado el candidato de Por Andalucía.

En esta línea, Antonio Maíllo ha advertido de la "alianza" del PP con Voz que "va a endurecer el daño social que, desde nuestro punto de vista, provocan las políticas del PP y que con Voz se van a incorporar los discursos de odio extraordinario que se dan en esta formación política".

PUBLICIDAD

Sobre los resultados obtenidos este domingo 17M, el candidato de la confluencia de izquierda ha insistido en que no se han logrado los objetivos. "La política es una expectativa y el objetivo era generar un diputado más, aunque éramos conscientes de las dificultades del momento. Pero el haber simbolizado aunque fuera una diputado más, era ese punto de inflexión de que no hay un estrechamiento en el espacio de la izquierda".