El Sevilla cierra otro curso de sufrimiento y espera el resurgir con Sergio Ramos

Sevilla, 18 may (EFE).- El Sevilla cerró, a falta de una jornada para que acabe LaLiga, otro año de sufrimiento, el cuarto consecutivo en el que pelea en la parte baja de la tabla para evitar el descenso, dinámica que espera cambiar con Sergio Ramos, quien en nombre del fondo 'Five Eleven Capital' ha llegado a un acuerdo con los principales accionistas para la compraventa del club.

A falta de solo sólo cinco jornadas por disputarse, el Sevilla entró en puesto de descenso tras la derrota en Pamplona (2-1) y pareció completamente descompuesto y sin recursos para salir de esa zona que darían con el equipo en Segunda.

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Pareció entonces que la llegada al banquillo de Luis García Plaza para sustituir al argentino Matías Almeyda no se tradujo en la reacción pretendida, pero después de caer ante Osasuna el Sevilla sumó tres victorias consecutivas -Real Sociedad (1-0), Espanyol (2-1) y Villarreal (2-3)-, algo que no lograba desde hacía dos años y que dejaron el equipo virtualmente salvado.

Este domingo se truncó la racha en el Sánchez-Pizjuán con la derrota ante Real Madrid (0-1) pero otros resultados de la jornada han valido para que el equipo afronte la cita de este fin de semana en Vigo ante el Celta con los deberes de la permanencia hechos.

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El club, que hace dos domingos celebró el veinte aniversario de la consecución de su primer título europeo, cuando el 10 de mayo de 2006 se proclamó campeón de la entonces denominada Copa de la UEFA, en una final que ganó en la ciudad neerlandesa de Eindhoven al Middlesbrough inglés por un rotundo 4-0, lleva en barrera las últimas cuatro campaña.

En Eindhoven se abrió una etapa fecunda para el Sevilla, ganador de once títulos (siete de la UEFA/Liga Europa, una Supercopa europea y otra de España, y dos Copas del Rey) y finalista de más de una veintena de torneos oficiales en estos dos decenios.

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Luis García Plaza ha tenido que lidiar con una situación más compleja que la que solventaron José Luis Mendilibar, Quique Sánchez Flores y Joaquín Caparrós, sus antecesores en los tres últimos finales ligueros y que lograron sus objetivos.

Fue llamativa la campaña 2022-23 con Mendilibar, quien suplió en el banquillo al argentino Jorge Sampaoli en vísperas de la vigésima séptima jornada con el Sevilla a dos puntos del descenso, pero que se escapó de la zona baja al sumar trece de los quince puntos en liza en los cinco encuentros siguientes y aún condujo al equipo a ganar su séptimo título de la Liga Europa.

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Ese nuevo logro continental hizo que se escondieran los defectos en la planificación de una entidad acostumbrada en los últimos tiempos a jugar la Liga de Campeones y que ha pasado a tener graves problemas societarios, económicos y, por ello, deportivos.

Ahora con la aparición de Sergio Ramos, un futbolista formado en la cantera del Sevilla y que lo ha sido todo con el Real Madrid y la selección española, se pretende dar un nuevo impuso a la entidad con un proyecto que está a falta de la firma de los documentos y de la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD).

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El acuerdo alcanzado establece la compraventa de, aproximadamente, el 60 por ciento del capital social del club, que ha sido valorado en algo más de cuatrocientos millones de euros, según informan fuentes de la operación, que también señalan que se le quiere dar un cambio total a la gestión.

Además de la entrada de un nuevo consejo de administración, está en el aire el futuro entrenador, que con la Primera División asegurada también tiene prorrogado su contrato para la venidera temporada, y también el del director deportivo, Antonio Cordón, que se hizo con el cargo el pasado verano.

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Hasta está en el aire la función que desempeñaría Sergio Ramos, de 40 años y que, tras su paso por el Sevilla, Real Madrid, PSG y Monterrey mexicano, aún no ha anunciado su retirada como futbolista profesional, por lo que hay quien no descarta que se pudiera despedir en el club en el que se formó jugando la primera vuelta de la próxima temporada, algo parecido a lo que hizo Jesús Navas en la pasada campaña. EFE