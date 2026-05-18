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Luis de la Fuente dará la lista de España para el Mundial el lunes 25 a las 12:30 horas

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Madrid, 18 may (EFE).- El seleccionador español Luis de la Fuente dará la lista de convocados para el Mundial de este verano, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, el próximo lunes 25 de mayo a las 12:30 horas CEST (-2 GMT).

El acto tendrá lugar en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica de Madrid, situado en la calle Gran Vía 28.

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Una convocatoria de 26 jugadores que saldrá de los 55 futbolistas incluidos en la prelista, que entregó hace una semana, y cuya concentración dará comienzo el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de las Rozas desde las 17:00 horas.

Además, Luis de la Fuente también notificará los jugadores de apoyo que formarán parte de la concentración hasta el partido amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor en A Coruña el día 4 de junio.

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Posteriormente, España disputará un segundo compromiso amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el día 8 de junio.

El debut de la selección española en el Mundial tendrá lugar el lunes 15 ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos). EFE

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EFE

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