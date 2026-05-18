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Médicos Sin Fronteras entrega 30.000 firmas para la protección sanitaria en guerras

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Madrid, 18 may (EFE).- Médicos Sin Fronteras (MSF) ha entregado este lunes 30.000 firmas al Ministerio de Asuntos Exteriores para solicitar la atención médica de la población civil en los conflictos armados.

Miembros de la organización han desplegado frente al Ministerio una franja de tela roja con la leyenda '30.000 firmas', formada por los nombres de las personas y el resto de las organizaciones que apoyan la petición de MSF.

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La entrega de firmas se enmarca dentro de la campaña 'Nuestra Línea Roja' que lleva a cabo la organización ante el panorama tan "desolador" que sus equipos observan a diario, pese a que ahora se cumple una década del compromiso internacional adquirido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para blindar la asistencia sanitaria en escenarios de guerra.

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que el año pasado se tuvo conocimiento de 1.348 ataques contra instalaciones médicas que causaron la muerte de 1.981 trabajadores sanitarios, humanitarios y pacientes, el doble que los 944 registrados en 2024.

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Por eso, la coordinadora de la organización en España, Raquel González, cree que no se conmemora un logro por la aprobación de esa resolución, la 2286, sino "un fracaso", ya que el daño que intentaba prevenir, ha dicho, "no ha disminuido y en muchos contextos, ha aumentado".

"En esta plaza no caben 30.000 personas, pero son 30.000 voces exigiendo que los Estados y las partes en conflicto cumplan con su obligación bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y respeten la atención médica en las guerras", ha afirmado González en frente a las puertas del Ministerio.

Según ha señalado, en MSF conocen bien las consecuencias catastróficas que se producen cuando esto se vulnera, y se traduce en "hospitales reducidos a escombros, ambulancias retrasadas, pacientes que mueren por heridas que podrían haberse tratado o mujeres que, en ocasiones, se ven obligadas a dar a luz sin la atención adecuada". EFE

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