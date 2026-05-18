La detenida por matar a su pareja en Salamanca estuvo en VioGén por maltrato de él

Salamanca, 18 may (EFE).- La mujer detenida este lunes en Salamanca por acuchillar mortalmente a su pareja estuvo en el sistema VioGén por maltrato de él, aunque ahora ya no constaba en este registro y no tenía ninguna medida de protección, según han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La mujer, de 44 años, está a la espera de pasar a disposición judicial tras matar al hombre, de 51, en el piso donde vivían en la calle Petunias del barrio Garrido de Salamanca, mientras la investigación de la Policía Nacional sigue abierta, según ha informado este lunes en una declaración enviada a los medios la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López.

PUBLICIDAD

En torno a las 6.45 horas, dos llamadas han avisado al servicio autonómico de Emergencias 1-1-2 de una agresión a un hombre en ese domicilio y los alertantes ha precisado que la víctima había resultado herida con un arma blanca, un cuchillo, y que estaba inconsciente.

El centro de emergencias 1-1-2 ha avisado del suceso a las policías Nacional y Local, y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil.

PUBLICIDAD

El personal sanitario trasladado al lugar ha confirmado el fallecimiento del hombre.

EFE

PUBLICIDAD

31004010

cgc/grg/mcm

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)