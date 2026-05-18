Espana agencias

Aaron Rai, el golfista de raíces indias y kenianas que usa dos guantes

Guardar
Google icon

Carlos Pérez Gil

Redacción deportes, 18 may (EFE).- El Campeonato de la PGA de golf encumbró a una nueva estrella, el inglés Aaron Rai, un jugador mestizo con ascendencia india y keniana que creció viendo cintas de vídeo cuando era niño del estadounidense Tiger Woods, su gran ídolo, y que tiene como seña de identidad que juega con dos guantes.

PUBLICIDAD

Rai, de 31 años y nacido en Wolverhampton (Inglaterra), no entraba en las quinielas para conquistar el segundo grande la temporada, pero desbancó a los favoritos para sumar su primer ‘major’ y convertirse en el primer británico en coronarse en el PGA desde 1919, lo que le reportó un cheque de 3,69 millones de dólares (unos 3,1 millones de euros).

Aunque se siente inglés, lleva a gala sus raíces, presentes en su fisionomía. De la India, por parte de su progenitor, Amrik, británico de nacimiento, y de Kenia, de donde procede su madre, Dalvir.

PUBLICIDAD

“Esto muy orgulloso de representar a los tres países y de ser una mezcla de todo ello”, se vanaglorió tras vencer en el campo de Aronimink de Filadelfia (Estados Unidos).

Antes de ganar el PGA, su victoria más simbólica, y la primera como profesional, fue en marzo de 2017, cuando militaba en el Challenge Tour, la segunda división europea. Se impuso en el Abierto de Kenia en presencia de su madre, Dalvir, en su primera visita a su país natal desde que emigró con su familia a Inglaterra.

“Poder compartirlo con ella fue muy especial. Ese tipo de cosas no suceden muy a menudo en la vida, así que fue increíble”, rememoró.

Rai, el menor de cuatro hermanos de una familia de clase trabajadora, empezó a jugar a los cinco años, cuando su padre lo acompañó a un club de golf local.

A su padre le debe su dedicación por haberlo acompañado a diario a practicar hasta que fue adolescente y a su madre, haber sido la que mantuvo a la familia con varios trabajos.

Cuando tenía siete años, Amrik le compró unos hierros y le encomendó cuidarlos por su elevado precio, de ahí que empezara a ponerle fundas, un hábito que ha mantenido y que es inusual en el circuito profesional.

Su otra peculiaridad es que usa dos guantes, de color negro, en los golpes largos, cuando la práctica totalidad de jugadores emplea solo uno.

Cuando se los regalaron, también de niño, se acostumbró a ponerse los dos y cuando a su padre se le olvidó meterlos un día en la bolsa, tuvo que jugar solo con uno, algo que no le gustó.

“Fue terrible. No podía jugar, no sentía el agarre, así que desde entonces siempre uso los dos guantes", adujo en una entrevista el golfista inglés, profesional desde los 17 años.

Rai tiene a Tiger Woods como su principal ídolo. De él veía cintas VHS varias veces a la semana de cuando ganó el US Amateur y de sus inicios como profesional.

“En aquel entonces, era aún más admirable porque era alguien sobrehumano, alguien a quien yo idolatraba muchísimo”, destaca de la gran leyenda del golf.

Además de sus padres, su otra referencia vital es su esposa, Gaurika Bishnoi, también de ascendencia india y golfista profesional, enrolada en el Ladies European Tour, aunque sin victorias destacadas en su palmarés.

“No estaría aquí sin ella. Como compañera, como amiga, como alguien con quien comparto mi vida, y también como un verdadero apoyo para mi juego. Su mentalidad, sus consejos, sus reflexiones, ya sea sobre técnica o mi postura, son incalculables”, dijo Rai de su pareja, a quien hizo de cadi en un torneo el pasado año después de presentarla en sociedad en la tradicional ronda de parejas de par tres que sirve de prólogo al Masters de Augusta.

Amante de la comida india y del críquet, Rai es un gran aficionado al fútbol. Su equipo favorito es el Manchester United y de ahí le viene su admiración por Cristiano Ronaldo, quien triunfó con los ‘Red devils’ antes de hacerlo con el Real Madrid. “Tiger Woods y Ronaldo fueron mis ídolos de la infancia”, subraya el golfista inglés. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fallece el argentino Raúl Castronovo, goleador del Málaga en la década de los setenta

Infobae

Crean un sistema único para medir partículas clave en la formación de hielo en las nubes

Infobae

Extremadura y Valencia, donde crece más la brecha salarial de los docentes con otras CCAA

Infobae

Luis de la Fuente dará la lista de España para el Mundial el lunes 25 a las 12:30 horas

Infobae

El Sevilla cierra otro curso de sufrimiento y espera el resurgir con Sergio Ramos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

María Jesús Montero deja su escaño en el Congreso y atribuye el desastre electoral a la mala estrategia del PSOE en redes: “No hemos sabido adaptarnos”

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

El voto del Partido Popular en Adamuz sale reforzado en las elecciones de Andalucía tras el accidente ferroviario

ECONOMÍA

Comprar una casa entre dos: qué dejar por escrito cuando una persona pone más dinero que la otra

Comprar una casa entre dos: qué dejar por escrito cuando una persona pone más dinero que la otra

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto consume tu lavavajillas: así es como puedes ahorrar dinero con cada lavado

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital