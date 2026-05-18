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Los Federación Internacional de Gimnasia permite a rusos competir con su bandera e himno

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Moscú, 18 may (EFE).- La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) autorizó a los atletas rusos participar en competencias internacionales bajo la bandera rusa y con el himno nacional, al levantar las sanciones impuestas contra ellos por la guerra en Ucrania, según informó hoy la Federación Rusa de Gimnasia.

"El Comité Ejecutivo de la FIG aprobó la admisión de gimnastas rusos a competiciones internacionales bajo la bandera rusa y con el himno nacional", indicó la federación rusa en su portal oficial, al señalar que esta decisión fue tomada la víspera en Sharm el-Sheikh, Egipto.

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Señaló que "esta decisión se aplica a las cinco disciplinas gimnásticas afiliadas a la Federación Rusa de Gimnasia: gimnasia artística, gimnasia rítmica, trampolín, gimnasia acrobática y gimnasia aeróbica".

"La Federación Rusa de Gimnasia celebra la decisión de la FIG de readmitir plenamente a los atletas rusos, restituyéndoles su derecho a competir bajo la bandera y el himno nacional", declaró el presidente de la federación rusa, Oleg Belozérov, citado en el comunicado.

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Añadió que se trata de "un paso importante para fortalecer la unidad de la comunidad gimnástica mundial y proteger los intereses de los atletas".

"Quisiera agradecer personalmente al presidente de la Federación Mundial de Gimnasia, Morinari Watanabe, su postura coherente, su enfoque constructivo y su apoyo a los principios del deporte internacional abierto", concluyó.

Los primeros en actuar bajo la bandera rusa y cantando el himno nacional serán los representantes de la acrobacia deportiva en las etapas de la Copa del Mundo en Bulgaria y Azerbaiyán, que se celebrarán del 29 al 31 de mayo, del 5 al 7 de junio y del 19 al 21 de junio de 2026.

Posteriormente, los atletas de gimnasia aeróbica tendrán este privilegio en las etapas de la Copa del Mundo en Azerbaiyán (del 5 al 7 de junio de 2026) y China (del 27 al 29 de junio de 2026), así como en los Campeonatos Mundiales y Campeonatos Mundiales Junior en España, que se celebrarán del 4 al 13 de septiembre de 2026.

Los atletas rusos de trampolín competirán en la Copa del Mundo en Suiza, que se celebrará del 26 al 27 de junio de 2026, y en la Copa del Mundo en Portugal, que se celebrará del 4 al 5 de julio de 2026.

Los gimnastas rítmicos competirán en la Copa Desafío de Gimnasia de Rusia en Rumanía (26-28 de junio de 2026), la Copa del Mundo en Milán (10-12 de julio de 2026) y el Campeonato Mundial en Alemania (12-16 de agosto de 2026).

Los gimnastas artísticos rusos también competirán en el Campeonato Mundial en los Países Bajos, que se celebrará del 17 al 25 de octubre de 2026.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, el Comité Olímpico Internacional recomendó a las federaciones que no organizasen competición alguna en el territorio de Rusia o su aliado Bielorrusia y que sus deportistas solo compitiesen si eran privados de los símbolos de su país.EFE

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EFE

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