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Cuatro detenidos por robos en Toledo y Madrid, uno de ellos en la milla de oro madrileña

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Toledo, 19 may (EFE).- La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a cuatro hombres y han logrado desarticular un grupo criminal especializado en robos en establecimientos de Toledo, Talavera de la Reina (Toledo) y Madrid, entre ellos en una tienda de artículos de lujo de la conocida como milla de oro madrileña de la que sustrajeron efectos por más de 125.000 euros.

A los cuatro detenidos se les imputan 32 hechos delictivos, según ha informado en un comunicado la Guardia Civil, que ha señalado que el total de efectos recuperados están valorados en más de 200.000 euros.

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Para ejecutar los robos, los detenidos utilizaban vehículos de gran cilindrada previamente sustraídos, a los que sustituían las placas de matrícula para dificultar la acción policial y garantizar rápidas huidas.

Los detenidos actuaban de forma altamente coordinada, centrando sus objetivos en tiendas de lujo, joyerías, gasolineras, establecimientos hosteleros y salones de juego.

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Entre los hechos más relevantes investigados destaca el robo perpetrado en una exclusiva tienda de artículos de lujo situada en la milla de oro madrileña, donde sustrajeron efectos valorados en más de 125.000 euros.

La investigación se inició en febrero de 2026 tras detectarse una sucesión de robos en estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid.

Las pesquisas permitieron constatar que los integrantes del grupo actuaban indistintamente en diferentes municipios madrileños y toledanos, lo que obligó a una estrecha coordinación entre Policía Nacional y Guardia Civil.

Los investigadores lograron identificar uno de los domicilios utilizados por la organización en Casarrubios del Monte (Toledo), que empleaban como centro logístico y punto de reparto del botín obtenido. En el posterior registro de este domicilio intervinieron efectos procedentes de robos y una escopeta con los cañones recortados.

A lo largo de la operación se han recuperado numerosos vehículos sustraídos empleados en los robos, algunos de ellos calcinados o gravemente siniestrados, y en su interior se han hallado objetos procedentes de los asaltos, así como herramientas utilizadas para los delitos, como mazas, extractores, palanquetas, extintores, guantes o pasamontañas.

Los cuatro detenidos, que han pasado a disposición judicial, son presuntos responsables de 32 hechos delictivos, entre ellos robo con fuerza, robo hurto uso de vehículo, falsedad documental, delito contra la seguridad vial, daños y resistencia y desobediencia. EFE

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EFE

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