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La Guardia Civil vincula el tiroteo mortal de El Ejido (Almería) a "violencia doméstica"

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Almería, 19 may (EFE).- La Guardia Civil investiga como un caso de "violencia doméstica" el tiroteo mortal por el que ha sido detenido un joven de 25 años por la muerte de sus padres y las heridas provocadas a su hijo de siete meses y otras tres personas, una mujer, un hombre y una niña de casi dos años.

La Comandancia de Almería ha precisado que el hombre podría presentar un "trastorno mental", que se investiga la procedencia del arma, ya que el autor carece de licencia alguna, y que ahora todo lo analiza la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería.

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"La primeras investigaciones llevadas a cabo vinculan este hecho con violencia doméstica, descartando otras motivaciones", han precisado desde el instituto armado.

Fuentes próximas a la investigación han indicado que sobre las 23:15 horas de este lunes la Guardia Civil recibió la llamada de una vecina alertando de disparos en El Canalillo, en el municipio de El Ejido, limítrofe con el de Balanegra.

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Fueron movilizados al lugar efectivos del cuerpo, además de miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR), de la Policía Nacional, de la Policía Local y sanitarios del 061.

Los agentes encontraron en una calle un turismo con impactos de bala y en el interior, ya fallecidos, un matrimonio, padres del presunto autor de los disparos, y un hombre de 25 años.

Gracias al dispositivo de búsqueda, el presunto autor fue detenido sobre las 04:00 horas.

En el tiroteo resultaron heridas cuatro personas: un bebé de siete meses, hijo del autor, que ha sido hospitalizado en estado crítico; una niña de 2 años, una mujer, que presenta varios impactos de bala, y un hombre, también herido grave.

Fuentes sanitarias han indicado a EFE que uno de los heridos adultos ha sido llevado al Hospital Universitario de Poniente de El Ejido, mientras que el otro fue derivado al Hospital Torrecárdenas de Almería, al que han sido traslaadados los dos menores.

Dichas fuentes han concretado que en la UCI de Torrecárdenas se encuentra un hombre de 60 años, mientras que en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor (anexo a Torrecárdenas) se encuentran un bebé de 21 meses y el hijo de siete años del detenido. EFE

mma-so/fs/jlg

(foto) (vídeo)

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EFE

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