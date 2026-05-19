Espana agencias

Page cree que un 'superdomingo' electoral sería "una puñalada trapera" al sistema

Guardar
Google icon

Toledo, 19 may (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que un 'superdomingo' electoral, en el que coincidieran las elecciones generales, autonómicas y municipales sería "una puñalada trapera" al sistema y por ello ha dicho que parte de la base de que "a nadie se le ocurra esa barbaridad".

En una entrevista en Onda Cero, el presidente castellanomanchego ha comentado la posibilidad de que las tres citas electorales se celebraran en mayo de 2027, un hecho que "no ha pasado nunca" y que además ve "un experimento enormemente arriesgado para todo el mundo" y "muy inadecuado", si bien ha aseverado que no tiene "ningún indicio" para pensar que se está barajando esa posibilidad.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha argumentado que en un momento político en el que se defiende que "hay que agotar las legislaturas", lo correcto sería, a su entender, que "los ciudadanos en cada elección voten lo que están decidiendo".

Y ante la pregunta de si teme no revalidar el Gobierno de Castilla-La Mancha tras las próximas elecciones autonómicas a la luz de los resultados de los comicios en Andalucía, ha afirmado: "Todos los que estamos gobernando tememos perder la confianza de la gente, por unos motivos u otros".

PUBLICIDAD

Con todo, ha pedido que a él se le valore por su labor, porque "todo lo que no sea juzgar la gestión de un político por eso, sino por la efervescencia, la coyuntura y la estrategia de otro" no es según su análisis "un fraude democrático, es una deformación del sistema, un mal funcionamiento".

Sin embargo, y cuestionado por si cree que en el PSOE puede prosperar alguna propuesta formal para pedir que no se celebre un 'superdomingo electoral', ha señalado que el "metabolismo" del partido es "muy distinto" al que había hace unos diez años, cuando la formación "pertenecía a la especie de los vertebrados, con cabeza, columna vertebral, brazos, era un cuerpo con huesos y músculos".

Pero ha advertido de que "todo eso ha quedado desdibujado" y ha utilizado la metáfora de que el PSOE es "como un ciervo disecado", porque "la apariencia es la misma, pero por dentro realmente es muy distinto".

De hecho, ha denunciado que "desde el momento en que se elige a un líder supremo", una expresión que ha afirmado que no es "una concesión literaria," a partir de entonces, "lo que sucede es entre el líder y quien le ha votado, -en alusión a las bases del partido- con una desarticulación de los órganos intermedios".

Por ello, ha comentado que, aunque no lo podría llamar miedo, sí cree que hay "bastante cautela" a la hora de opinar en el partido, un extremo que, ha defendido, no ocurría en etapas pasadas.

En este sentido, ha lamentado que en el momento en que manifiesta una discrepancia "en lo más mínimo", las redes sociales se llenan de "troles" que le tachan de "fascista y traidor".

"Nunca he visto un ejército invisible que se dedique a pulverizar la imagen pública de quienes nos atrevemos a discrepar", ha denunciado.

En general, García-Page ha señalado que el sistema político español se ha convertido en "un laberinto imposible" y que a raíz del pacto con Junts para arrancar la Legislatura en el Gobierno central, el PSOE se metió "en un laberinto sin salida".

Así, ha reflexionado que en el escenario actual "no es que se busque un voto, sino que es la estrategia de sobreexcitar el voto en donde existe voto nacionalista", pero ha lamentado que "forma parte del laberinto que, como todo, se hizo dejando los valores en el cajón". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detenido en Sanlúcar (Cádiz) con 2.500 litros de gasolina para narcolanchas

Infobae

Garriga no aclara si Vox pedirá entrar en el Gobierno andaluz: cuando se inicien las conversaciones iremos viendo

Garriga no aclara si Vox pedirá entrar en el Gobierno andaluz: cuando se inicien las conversaciones iremos viendo

Comprender la covid persistente: alteraciones inmunológicas previas aportan pistas

Infobae

El PP exige una comparecencia urgente de Sánchez tras la imputación de Zapatero

Infobae

Prisión para un detenido por quebrar la orden de alejamiento de una víctima en riesgo extremo

Prisión para un detenido por quebrar la orden de alejamiento de una víctima en riesgo extremo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España despliega 1.600 militares en Eslovaquia y Hungría en una operación de la OTAN para reforzar la defensa ante la amenaza rusa

España despliega 1.600 militares en Eslovaquia y Hungría en una operación de la OTAN para reforzar la defensa ante la amenaza rusa

Última hora de la imputación de Zapatero en la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra, en directo: “El tinglado se desmorona”

Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental: la UDEF registra su oficina y la de sus hijas

Un hombre mata a sus padres y deja herido de gravedad a su hijo de siete meses y a otras tres personas en un tiroteo en El Ejido, Almería

Andalucía sitúa al PP de Feijóo ante un dilema clave para las próximas elecciones generales condicionado por los pactos con Vox en las comunidades

ECONOMÍA

Casas más caras de pagar y de mantener: la ONU alerta de que la crisis climática agrava el acceso a la vivienda

Casas más caras de pagar y de mantener: la ONU alerta de que la crisis climática agrava el acceso a la vivienda

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 19 de mayo

Tres señales de que tu empresa no es el mejor sitio para trabajar, según un abogado

La falta de suelo asfixia el acceso a la vivienda: bloquea la construcción, dispara los precios y encarece el alquiler

Bronco: el coche que fabricará Ford en Valencia y asegura el futuro de la plantilla

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral