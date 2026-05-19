Page cree que un 'superdomingo' electoral sería "una puñalada trapera" al sistema

Toledo, 19 may (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que un 'superdomingo' electoral, en el que coincidieran las elecciones generales, autonómicas y municipales sería "una puñalada trapera" al sistema y por ello ha dicho que parte de la base de que "a nadie se le ocurra esa barbaridad".

En una entrevista en Onda Cero, el presidente castellanomanchego ha comentado la posibilidad de que las tres citas electorales se celebraran en mayo de 2027, un hecho que "no ha pasado nunca" y que además ve "un experimento enormemente arriesgado para todo el mundo" y "muy inadecuado", si bien ha aseverado que no tiene "ningún indicio" para pensar que se está barajando esa posibilidad.

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Asimismo, ha argumentado que en un momento político en el que se defiende que "hay que agotar las legislaturas", lo correcto sería, a su entender, que "los ciudadanos en cada elección voten lo que están decidiendo".

Y ante la pregunta de si teme no revalidar el Gobierno de Castilla-La Mancha tras las próximas elecciones autonómicas a la luz de los resultados de los comicios en Andalucía, ha afirmado: "Todos los que estamos gobernando tememos perder la confianza de la gente, por unos motivos u otros".

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Con todo, ha pedido que a él se le valore por su labor, porque "todo lo que no sea juzgar la gestión de un político por eso, sino por la efervescencia, la coyuntura y la estrategia de otro" no es según su análisis "un fraude democrático, es una deformación del sistema, un mal funcionamiento".

Sin embargo, y cuestionado por si cree que en el PSOE puede prosperar alguna propuesta formal para pedir que no se celebre un 'superdomingo electoral', ha señalado que el "metabolismo" del partido es "muy distinto" al que había hace unos diez años, cuando la formación "pertenecía a la especie de los vertebrados, con cabeza, columna vertebral, brazos, era un cuerpo con huesos y músculos".

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Pero ha advertido de que "todo eso ha quedado desdibujado" y ha utilizado la metáfora de que el PSOE es "como un ciervo disecado", porque "la apariencia es la misma, pero por dentro realmente es muy distinto".

De hecho, ha denunciado que "desde el momento en que se elige a un líder supremo", una expresión que ha afirmado que no es "una concesión literaria," a partir de entonces, "lo que sucede es entre el líder y quien le ha votado, -en alusión a las bases del partido- con una desarticulación de los órganos intermedios".

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Por ello, ha comentado que, aunque no lo podría llamar miedo, sí cree que hay "bastante cautela" a la hora de opinar en el partido, un extremo que, ha defendido, no ocurría en etapas pasadas.

En este sentido, ha lamentado que en el momento en que manifiesta una discrepancia "en lo más mínimo", las redes sociales se llenan de "troles" que le tachan de "fascista y traidor".

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"Nunca he visto un ejército invisible que se dedique a pulverizar la imagen pública de quienes nos atrevemos a discrepar", ha denunciado.

En general, García-Page ha señalado que el sistema político español se ha convertido en "un laberinto imposible" y que a raíz del pacto con Junts para arrancar la Legislatura en el Gobierno central, el PSOE se metió "en un laberinto sin salida".

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Así, ha reflexionado que en el escenario actual "no es que se busque un voto, sino que es la estrategia de sobreexcitar el voto en donde existe voto nacionalista", pero ha lamentado que "forma parte del laberinto que, como todo, se hizo dejando los valores en el cajón". EFE