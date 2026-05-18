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Kent Nagano sitúa a Mahler y Falla como ejes de su llegada a la Orquesta y Coro Nacionales

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Madrid, 18 may (EFE).- El maestro estadounidense de origen japonés Kent Nagano, nuevo director de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), ha asegurado este lunes que trabajará para hacer crecer esta formación que posee "un sonido especial y único en el mundo", con una temporada de 119 conciertos que tendrá a Mahler y a Manuel de Falla como ejes.

Nagano, director honorario de la Orquesta Filarmónica de Hamburgo, ha participado en la presentación de la nueva temporada de la OCNE, en la que ha tomado el relevo de David Afkham, en un acto en el Auditorio Nacional al que ha asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

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"El sonido de la OCNE es especial y realmente único en el mundo. Entre sus sonidos se escucha la profunda herencia cultural española y sus tradiciones", ha asegurado en su discurso el nuevo director titular y artístico de la OCNE, cuya llegada a Madrid ha sido descrita como un acontecimiento por la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia.

Nacido en Berkeley (EEUU) en 1951, Nagano ha explicado que haber crecido en aquel lugar ya le dio una idea de la importancia de la herencia cultural del país en el que ahora trabajará. "Mi familia ha vivido más de un siglo en California, y como todos los californianos, nuestra vida cotidiana ha estado muy influida por la cultura española", ha dicho.

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Además, para el director de orquesta, "la forma en que España ha forjado su propio camino y ha optado por invertir recursos en educación y cultura como vía para unir a la sociedad, manteniendo su compromiso con los ideales del humanismo, es profundamente inspiradora, especialmente ahora en el contexto de nuestros tiempos inestables".

Nagano ha descrito la actual temporada 2026/2027 como una oportunidad de "renovar sin romper". Por eso, se articula en torno a la idea del árbol como metáfora de una continuidad histórica arraigada y en permanente renovación.

El tronco del que irradian las cinco líneas programáticas de la temporada es la Sinfonía nº 2, 'Resurrección', de Gustav Mahler. Desde ahí irradian ramas como los relatos de transformación, con especial atención a Debussy, Schumann y al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. A este respecto, Nagano dirigirá la obra 'La Atlántida', obra inacabada de Falla, a finales de octubre en Madrid y principios de noviembre en Barcelona.

Otras ramas serán el alma de los animales (con obras de Sibelius, Haydn, Saint-Saens y Messiaen); el canon oscuro, con partituras situadas al margen del repertorio como el 'Concierto para violín' de Walton o la 'Sinfonía nº 2' de Rajmáninov; o el 'museo de los espejos rotos', con la música como reflejo de fracturas y tensiones, entre ella la Sinfonía número 7 de Beethoven o 'Los siete pecados capitales' de Weill.

Además de Nagano, dirigirán obras el propio Afkham y otros como Josep Pons, Anna Rakitina, Vasily Petrenko, Leonidas Kavakos y Eun Sun Kim. Entre los solistas, figuran el violinista Frank Peter Zimmermann, el pianista Javier Perianes y cantantes como Ute Lemper y María Toledo. EFE

(foto)

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EFE

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