Fermín será operado de la fractura de un dedo del pie y podría perderse el Mundial

Barcelona, 18 may (EFE).- El centrocampista del Barcelona Fermín López sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en el partido de LaLiga ante el Betis de la que tendrá que ser intervenido, según ha anunciado este lunes el club catalán.

Aunque el Barça no ha especificado el tiempo de baja, toda a punta a que Fermín, un fijo en los planes del seleccionador español, Luis de la Fuente, se perderá el próximo Mundial, pues este tipo de lesiones acostumbran a necesitar un mínimo de dos meses de recuperación.

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El futbolista andaluz fue sustituido por Alejandro Balde en la media parte del partido que el conjunto azulgrana ganó frente al cuadro verdiblanco (3-1) en el Spotify Camp Nou en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports. EFE