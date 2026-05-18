El PP convocará los congresos de Cataluña y NNGG para reforzarse de cara a las elecciones

Madrid, 18 may (EFE).- El Partido Popular convocará próximamente dos congresos, en Cataluña y el de Nuevas Generaciones, de cara a reforzarse para las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales.

Así lo han explicado fuentes del partido, que han precisado que el congreso catalán será el 27 de junio y el de Nuevas generaciones el 11 de julio.

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Asimismo, se anunciarán refuerzos en los equipos de varias vicesecretarías, entre ellas la secretaría general liderada por Miguel Tellado. EFE