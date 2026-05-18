Curado y asociar tratamiento paliativo al final, errores frecuentes al informar del cáncer

Santiago de Compostela, 18 may (EFE).- Decir que un cáncer está curado, asociar tratamiento paliativo al final de una vida y errar al confundir medicamento aprobado con disponible son los principales errores al informar sobre el cáncer, según han contado este lunes en Santiago de Compostela (A Coruña) los ponentes en la formación 'Oncobites para periodistas'.

Isaura Fernández, oncóloga en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (Pontevedra), ha puesto sobre la mesa otra equivocación frecuente y es la de hablar directamente de un "cáncer hereditario" si hay más casos en una familia, pues son "menos del diez por ciento" los que se encuadran en esa consideración tras determinarlo la unidad de consejo genético, que es la que evalúa a personas con sospecha de predisposición.

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Por su parte, Silvia Antolín, oncóloga en el Hospital Universitario de A Coruña, ha tratado el fallo más común y ha iniciado su turno de palabra con el mensaje de que es "difícil hablar de curación" porque es posible recaer hasta 15 o 20 años después de haber recibido el diagnóstico inicial.

Si a alguien le operan el apéndice mediante una cirugía no puede volver a padecer apendicitis porque ese pequeño órgano ya no está en el cuerpo, pero un cáncer es una enfermedad sistémica y hay células microscópicas que pueden estar en lo que denominan "santuarios" del cuerpo, "durmientes", y por distintos motivos siempre en estudio en un momento dado vuelven a proliferar.

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Es mejor informar, cuando se sepa, de "altas probabilidades de no recaer", ha propuesto, y ha invitado a desterrar otro mito, el de que alguien por quitar toda la mama "cuando no hay que hacerlo" va a tener menos posibilidades de una recidiva, porque no funciona así.

También ha conminado a no ligar paliar, cronificar, a un desenlace fatal inmediato porque el pronóstico vital "puede superar en algunos casos más de diez años".

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También ha aclarado que si bien antes "se daba quimio en general", ahora no todos la reciben, igual que no todos los cánceres se operan y no todos se radian.

Hay plataformas genómicas que dicen si un paciente se va a beneficiar de la quimioterapia o no y es la senda a seguir, que cada vez más, si es posible, se libren de la quimioterapia cuando no haya esa rentabilidad porque "los efectos secundarios son criminales".

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"En 25 años el cáncer ha cambiado muchísimo", ha dicho en esta jornada organizada por Solti en el Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) de Compostela que ha sido inaugurada por el jefe de Oncología Médica del complejo hospitalario universitario de la ciudad (CHUS) y presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), Rafael López.

Tomás Pascual, miembro de la junta directiva de Solti, oncólogo y jefe del área de cáncer de mama y ginecología del Clínic de Barcelona ha abordado la enfermedad metastásica y ha ahondado en el desacierto de darle el apellido de curable, porque "por definición se considera incurable".

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En cambio, sí ha abierto una ventana y es que hay un grupo muy pequeño con poca carga tumoral (una única lesión minúscula en otro órgano) en el que ha desaparecido la enfermedad, pero hacen falta "una serie de años" para poder decir que es así y este es, desde luego, "el objetivo al que queremos aspirar".

Isabel Pineros, directora del departamento de acceso de Farmaindustria, ha hecho hincapié, en la parte que le toca, en que medicamento autorizado "no es sinónimo de disponible" y ha contado que la Oncología domina "abrumadoramente" la innovación frente a otras áreas terapéuticas, "exigiendo vías de acceso hábiles".

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De 199 nuevos principios activos, 66 son agentes neoplásicos, ha concretado.

Optimizar los procesos para un acceso rápido y equitativo y ver el medicamento como inversión social y no solamente como un gasto es el camino, ha rematado. EFE

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