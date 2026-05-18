Cachón: "No tengo ninguna excusa para no estar luchando por ganar"

Juan Antonio Lladós

Tres Cantos (Madrid), 18 may (EFE).- El piloto asturiano Alejandro Cachón (Toyota Yaris GR), de 27 años, afronta una temporada en la que su objetivo es pelear por los objetivos más alto del mundial WRC2 y que además tiene muy claro al asegurar que no puede "poner ninguna excusa para no estar luchando arriba y ganando rallys".

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En una entrevista con la Agencia EFE, después de una emocionante experiencia 'codrive' como copiloto, Alejandro Cachón, explicó sus planteamientos de la temporada y sus objetivos, después de haber disputado las tres primeras de las siete pruebas de la temporada.

Cachón, al volante de un Toyota Yaris GR de más de 280 caballos de potencia y con apenas tres cilindros, ejerce también con el equipo como banco de pruebas para el desarrollo de los lubricantes del motor de su coche de los productos de su patrocinador Repsol, quien junto al catalán Isidri Esteve en Rally Raid, y que también estuvo presente en el evento, son los encargados de dar sus explicaciones en la alta competición.

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El piloto de Cangas de Narcea comenzó la temporada con un cuarto puesto en el Rally de Croacia, acabó segundo en Canarias y posteriormente se vio obligado a abandonar, por avería mecánica, en Portugal.

A pesar de ese inconveniente, el piloto asturiano dice contar con las mejores armas para ser competitivo.

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"Sí, Toyota ahora mismo está a un nivel muy, muy alto, si no es el mejor coche de la categoría es de los mejores, así que las armas las tenemos todos, el equipo es muy bueno, los patrocinadores, Repsol, la Federación Española y el MSI, todos hacemos un equipo muy, muy fuerte y no tengo, ni puedo poner ninguna excusa para no estar luchando ni ganando rallys", nos ha asegurado Cachón.

Pregunta: El año pasado logró la victoria en el Rally de Japón que fue una gran satisfacción para su proveedor Toyota, con el que podría lograr en anhelado ascenso al Mundial WRC en función de sus resultados de la actual temporada ¿Es así?

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Respuesta: "Espero conseguir buenos resultados para la marca, para el equipo y para los patrocinadores, pues tenemos un objetivo fijado que es ganar el World Rally Car 2. Es un objetivo ambicioso, puesto que es una categoría en la que hay mucha rivalidad, hay gente con mucha experiencia, pero creo que lo podemos hacer bien".

P. ¿Quiénes cree que van a ser sus rivales más difíciles a la hora de conseguir el objetivo que se ha planteado?

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R. "Bueno, como te decía antes, es una categoría en la que hay mucha rivalidad, hay dos franceses que son hermanos, los hermanos Yohan y Leo Rossel, pilotos de Lancia y Citroen, respectivamente, que van muy rápido, luego está también el ruso Nikolay Griasin (Lancia), tenemos a Roope Korhonen (Toyota) que es un finlandés muy rápido, bueno, hay seis, siete pilotos que están para luchar por el campeonato, así que intentaremos ganarlos a todos".

P. ¿Cuál es su situación después de las tres primeras carreras disputadas?

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R. "Llevamos unos buenos puntos en el campeonato ya, ahora volvemos al Rally de Japón -la última de las pruebas que se disputa íntegramente sobre asfalto- otra vez, que el año pasado lo hicimos muy bien allí y en donde intentaremos luchar por la victoria, como hacemos siempre, y seguir sumando puntos para el campeonato".

P. ¿Se ve ya el año que viene en la máxima categoría de la competición?

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R. "Bueno, es algo que es un objetivo que tengo, que tenemos todo el equipo, pero sabemos que es muy difícil poder entrar en la máxima categoría ya que los asientos que hay, las oportunidades, no son muchas, veremos a ver, el año que viene cambia la reglamentación, puede que haya más oportunidades para la gente, así que intentaremos estar en un asiento de los que haya nuevos".

P. Está siendo muy políticamente correcto, porque al parecer ya tiene, o con Toyota o con MSI de Teo Martín, tiene casi, casi, garantizado ese salto al mundial, ¿no?

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R. "Bueno, yo no lo tengo tan seguro, de aquí a que acabe la temporada queda mucho, todavía quedan muchos rallys por (3:12) adelante, hay que estar centrados y hacerlo bien y lo que pase en el futuro pues bienvenido sea".

(NdR) Alejandro Cachón y su copiloto Borja Rozada tiene todavía por delante otras cuatro pruebas del mundial WRC2, que si bien todavía no están definidas pues van de la mano del calendario del mundial absoluto WRC, podrían ser Grecia, Paraguay, Chile o Arabia, aunque desde el equipo se esforzaron en aclarar que no hay nada decidido, pues depende también en gran medida de los resultados de su competencia.

P. ¿Quién o quienes han sido sus ídolo o en quién se ha fijado a lo largo o para comenzar su carrera deportiva y a quién le gustaría parecerse?

"Bueno, en España los dos referentes que tenemos son Carlos Sainz y Dani Sordo, son las dos personas que más lejos han llegado en el mundo de los rallys y desde pequeño creces viéndolos en televisión, son tus referentes y tus ídolos, así que ojalá pueda estar y conseguir lo que ellos han conseguido".

Muchas gracias Alejandro, ahora también sabemos lo que se siente al atravesar entre encinas, vadeos y rasantes a toda velocidad un corto pero excitante tramo de rally, aunque no te hayas 'exprimido' más que al cincuenta por ciento. EFE

(Foto)(Video)