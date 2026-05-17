Sánchez reafirma el compromiso con una España diversa, en el Día contra la LGTBIfobia

Madrid, 17 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este domingo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, su compromiso "con una España libre, diversa y orgullosa de serlo. La igualdad no se discute".

En un mensaje en su cuenta en la red social X, Sánchez afirma: "los derechos no se negocian. Y el odio nunca marcará el futuro de nuestro país".

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"España solo avanza cuando nadie tiene que esconder quién es", concluye el presidente en su publicación en la red social.

También hoy y con motivo del día internacional de la LGTBIfobia, el PSOE ha hecho público un manifiesto bajo el lema "frente al odio, justicia".

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En la declaración, los socialistas señalan que una democracia no solo deber reconocer derechos, también protegerlos y combatir la LGTBIfobi con justicia. EFE