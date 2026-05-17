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Gavira anima a votar este 17M: "Los andaluces tenemos la oportunidad para que el sentido común se imponga"

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El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado que en las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo "los andaluces tenemos la oportunidad para que el sentido común se imponga".

En torno a las 11,30 horas y acompañado por su mujer y su hija, el candidato Vox ha ejercido su derecho al voto en el Colegio San Vicente de Paul de Cádiz capital.

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Gavira han reiterado una vez más su mensaje de "prioridad nacional" apelando al voto de los andaluces para conseguir un gobierno "que se meta en el líos".

"Los andaluces nos merecemos ser más que los últimos o los penúltimos, que es lo que somos hoy en día a nivel nacional. Por tanto, hoy ese es el mensaje que hay que dar", ha apuntado Gavira.

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El dirigente de Vox en Andalucía ha agradecido su labor a los apoderados, los servidores públicos y a los medios de comunicación que han estado siguiendo toda la campaña electoral. Además, ha afirmado que "se encuentra tranquilo" aunque es probable que "se ponga más nervioso a medida que vaya pasando la jornada".

"El objetivo que tiene Vox siempre es consolidar el proyecto y seguir creciendo para que más pronto que tarde tengamos un presidente en el Palacio de la Moncloa que no sea otro que Santiago Abascal", ha explicado el candidato a los medios en Cádiz.

Gavira seguirá los resultados de la noche electoral en el Restaurante Muelle 21 de la capital andaluza junto con los representantes de Vox de todas las provincias.

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