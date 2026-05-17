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Máximo Quiles protagoniza la victora número 800 del motociclismo español

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Redacción deportes, 17 may (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) ha logrado la victoria 800 del motociclismo español en el campeonato del mundo de motociclismo, en la que es la séptima victoria de su carrera deportiva y la cuarta de la temporada, la tercera consecutiva, en el Gran Premio de Cataluña de Moto3.

La primera victoria llegó de la mano de Salvador Cañellas en la carrera disputada en el circuito de Montjüic en 1968, 99 triunfos después llegó la número cien, protagonizada por Ángel Nieto en el TT Assen de Holanda en 1982.

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Los siguientes hitos deportivos del motociclismo los protagonizaron Alex Crivillé, con la 200 en España en 1999, Héctor Faubel con la 300 en la República Checa de 2007, para Dani Pedrosa fue la 400 en Japón 2011, Marc Márquez logró la 500 en Indianápolis 2014, Jorge Martín logró la 600 en Malasia 2018 y la número 700 fue de Iván Ortolá en Jerez 2023.

Hasta 63 pilotos han logrado al menos una victoria en el campeonato del mundo de motociclismo.

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Marc Márquez es el más victorioso de todos ellos con 99 triunfos, seguido por los 90 de Ángel Nieto, los 68 de Jorge Lorenzo, las 54 de Dani Pedrosa y las 37 de Jorge Martínez 'Aspar', que completa las cinco primeras posiciones de esta prestigiosa tabla de vencedores de grandes premios. EFE

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