Espana agencias

Alianza Lima queda a un paso de ganar el Torneo Apertura peruano tras vencer al Cienciano

Guardar
Google icon

Lima, 16 may (EFE).- Alianza Lima quedó a un paso de ganar el título del Torneo Apertura del fútbol peruano tras vencer este sábado por 0-1 al Cienciano en un partido de la antepenúltima jornada de la competición.

Un gol a los 45 minutos del lateral Marco Huamán bastó para el triunfo de Alianza en los 3.200 metros de altitud de la ciudad sureña del Cusco frente a un rival que sufrió la expulsión a los 30 minutos del lateral Renzo Salazar por una fuerte falta sobre Jesús Castillo.

PUBLICIDAD

El resultado le permitió al equipo blanquiazul llegar a 36 puntos, seis más que Chankas, que este domingo se enfrentará con Moquegua, undécimo de la clasificación con 17 unidades.

Alianza Lima recibirá el próximo sábado a Chankas en la penúltima jornada, en un partido que será decisivo para sus aspiraciones de quedarse con el título del primer torneo de la Liga 1 peruana de este año.

PUBLICIDAD

En otro encuentro de la programación de hoy, Melgar goleó por 4-1 a Sport Huancayo con dos goles del argentino Bernardo Cuesta, uno de su compatriota Lautaro Guzmán y otro del uruguayo Nicolás Quagliata.

Alianza Atlético venció como visitante, por 0-2, al Juan Pablo II College, con goles del nacional Jorge del Castillo y del delantero ecuatoriano Cristian Penilla. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Independiente del Valle golea a Macará y ratifica su superioridad en la Liga de Ecuador

Infobae

El torneo argentino confirma las finales soñadas con las mejores parejas del mundo

Infobae

River Plate deja en el camino a Rocario Central y se matricula en la final

Infobae

River Plate deja en el camino a Rosario Central y se matricula en la final

Infobae

Carbonero marca dos goles en Brasil y aprieta la disputa por ir al Mundial con Colombia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

DEPORTES

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas