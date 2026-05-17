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Míchel: “Depender de ti es oro”

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Madrid, 17 may (EFE).- Míchel Sánchez, entrenador del Girona, expresó este domingo, tras la derrota del Atlético de Madrid (1-0), que “depender de ti es oro” en la última jornada, en la que su equipo se jugará la permanencia en un duelo directo final contra el Elche.

“Después de las primeras 5 jornadas lo hubiera firmado. Y a la jornada 15 estábamos en descenso también. Depender de ti es oro. Sabíamos que si ganábamos este domingo tendríamos muchas posibilidades de salvarnos, en un campo muy difícil como es el Atlético de Madrid”, explicó en rueda de prensa en el estadio Metropolitano.

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“Hemos hecho muy buen partido en muchas fases del juego, hemos tenido muchas ocasiones, hemos dominado contra un rival que tiene una de las mejores plantillas de Europa y España. El vestuario estaba dolido hoy, por esa falta de acierto que hemos tenido, pero no les he dejado bajar la cabeza, porque no toca lamentarse de nada”, dijo.

“De lo malo, malo, el empate de hoy, si hubiera marcado la última Stuani, nos obligaba a ganar también. La sensación tiene que ser de convencimiento en algo que en los dos últimos partidos hemos hecho bien: mirar a la cara al rival e ir a por él. Eso hemos hecho en los dos últimos partidos. Y el equipo tiene la capacidad de volver a hacerlo”, abundó.

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El técnico rechazó que vaya a ser una “semana de nervios”. “Voy a hablar mucho desde la energía que me transmiten ellos. Y, cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad”, añadió Míchel, que apuntó que “lo que no puede ser es que haya partidos en que no se tire a puerta”.

Y anunció: “Vamos a ir por el Elche. Y luego entrará o no entrará. Veremos cómo competimos. Competiremos de la mejor manera, buscando la portería rival y yendo a por ellos. Necesitamos la victoria y vamos a ir a por ella”.

También recordó que su conjunto tuvo “25 llegadas” contra el equipo que “menos permite en su área”. No marcó gol. “La explicación es que el portero hace buenas paradas y que no hemos estado acertados, no más, pero hay que continuar”, dijo.

Alejandro Francés se retiró lesionado del encuentro. "Hay que mirar. Ha tenido una mala sensación, pero hay que hacer pruebas. Veremos. El equipo ha de estar preparado para afrontar el partido sin dudas y con nuestra gente”, expuso Míchel. EFE

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EFE

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