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Mbappé, titular en once con 7 cambios tras polémica con Arbeloa; Akor, el punta sevillista

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Sevilla, 17 may (EFE).- El francés Kylian Mbappé vuelve a la titularidad en el Real Madrid para el partido contra el Sevilla, tras su polémica con Álvaro Arbeloa al afirmar que éste le dijo que era el cuarto delantero, lo que desmintió el técnico, quien revoluciona con siete cambios su once frente a un conjunto sevillista en el que repite como punta Akor Adams.

Además de Mbappé, en detrimento del canterano Gonzalo García, Arbeloa cambia toda su defensa con Dani Carvajal, el alemán Antonio Rudiger y los españoles Dean Huijsen y Fran García, por el inglés Trent Alexander-Arnold, Asencio, el austriaco Alaba y Álvaro Carreras; y también incluye como novedades a Thiago Pitarch y al inglés Jude Bellingham, en lugar del argentino Franco Mastantuono y del francés Eduardo Camavinga.

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En el Sevilla, Luis García Plaza sólo introduce dos cambios respecto al equipo titular que ganó 2-3 al Villarreal, con la entrada del central canterano Andrés Castrín y del centrocampista serbio Nemanja Gudelj por César Azpilicueta y el francés Lucien Agoumé.

El Sevilla sale con Odysseas Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Rubén Vargas, Gudelj, Sow, Oso; Maupay y Akor Adams.

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El Real Madrid juega de inicio con Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Brahim Díaz, Thiago, Tchouaméni, Bellingham; Mbappé y Vinícius Junior. EFE

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