Espana agencias

Leganés y Huesca en busca de cerrar la salvación o acercarse a ella

Guardar
Google icon

Madrid/Huesca, 17 may (EFE).- El Leganés y el Huesca se miden en un enfrentamiento clave en la lucha por la permanencia en la categoría de plata del fútbol español ya que los primeros la asegurarán de manera definitiva si ganan y los segundos aumentarán sus opciones de conseguirla si son ellos los que se llevan los tres puntos.

En el caso del bando local, todo el mundo es consciente de la importancia del duelo para poner fin a una agonía que le ha afectado desde el principio de curso, tras un mal comienzo en su retorno a Segunda que le precipitó a unas posiciones postreras de las que no ha logrado escapar del todo. Llegar al final dependiendo de sí mismo es más bien un alivio, pese a que ese modesto objetivo se aleje del previsto en verano.

PUBLICIDAD

Ganar es casi una obligación ya que, de no hacerlo no solo no se cerraría de momento la salvación sino que además se generaría un contexto 'envenenado' en la medida en que podrían meterse en problemas al ser el Cádiz y el Mirandés, los dos equipos que tiene por detrás en la tabla, sus últimos rivales.

De cara a esta cita el equipo llega con las bajas por lesión de Jorge Sáenz, Gonzalo Melero y Marcos Leiva. Además Enric Franquesa es duda. En cambio vuelve Roberto López, que ante el Racing de Santander cumplió un partido de sanción.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Huesca, que volvió a desaprovechar una buena oportunidad si hubiera ganado en casa el pasado lunes ante la Real Sociedad B, tendrá que seguir remando y volver a aprovechar otra oportunidad que le da el calendario ante el Leganés, de ganar podría acariciar la permanencia a falta de tres jornadas por disputarse y nueve puntos en juego.

En el conjunto oscense, tras la última derrota, se ha instalado la desolación y el pesimismo ya que pasan las jornadas y no consiguen ni vencer, ni salir de los puestos de descenso a pesar de que los rivales tampoco consiguen aclarar su situación.

En defensa se siguen cometiendo errores puntuales que cuestan los partidos y delante cuesta mucho anotar goles, por lo que van pasando las jornadas y no hay reacción.

Para el partido ante el conjunto madrileño es una incógnita qué alineación pondrá en juego el técnico, José Luis Oltra, ya que por diversas circunstancias no da con la tecla ni en el juego ni para conseguir resultados, y los ánimos y la desesperación están haciendo mucha mella en los jugadores, que no encuentran el camino para salir de donde están.

El conjunto azulgrana buscará este lunes una reacción para salir de la comprometida situación ya que cada vez está más difícil el poder mantener a la categoría, y más con el resultado positivo del Cádiz en Castellón.

De este modo la victoria para los altoaragoneses se hace indispensable que ya podrán contar con Álvarez y Carrillo una vez cumplida la sanción en la última jornada.

- Alineaciones probables:

Leganés: Soriano; Figueredo, Marvel, Miquel, Rubén Peña; Diawara, Cissé; Duk, Dani Rodríguez, Juan Cruz; y Álex Millán.

Huesca: Dani Martín; Abad, Piña, Pulido, Jordi Martín; Sielva, J. Alvarez, Mier, Portillo; Luna y Escobar o Enol.

Árbitro: Por determinar.

Estadio: Ontime Butarque.

Hora: 20:30. EFE

cmg/mp/mrl/igg

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las soluciones "experimentales" para los centros de datos avivan el debate medioambiental

Infobae

Sumar busca forzar al Gobierno a denunciar la situación de los presos políticos saharauis en cárceles de Marruecos

Sumar busca forzar al Gobierno a denunciar la situación de los presos políticos saharauis en cárceles de Marruecos

Le piden 5 años por arrancar parte de la oreja a un hombre al discutir por un aparcamiento

Infobae

El Congreso debate extender el veto a Israel al material policial que pueda emplear en Palestina

El Congreso debate extender el veto a Israel al material policial que pueda emplear en Palestina

Maíllo (Por Andalucía) llama a votar con "ilusión y movilización"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones en Andalucía 2026: votan los principales candidatos y Maíllo aboga por la “seguridad, certidumbre y tranquilidad”

Última hora de las elecciones en Andalucía 2026: votan los principales candidatos y Maíllo aboga por la “seguridad, certidumbre y tranquilidad”

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

ECONOMÍA

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

DEPORTES

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes