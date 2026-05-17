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Las mujeres de Barcelona y Alicante podrán aislarse en casa si dan negativo en hantavirus

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Madrid, 17 may (EFE).- Las mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante por ser contacto de hantavirus con una de las fallecidas podrán recibir visitas desde mañana al haber resultado negativas en la última PCR y, de mantener esta evolución favorable, podrán seguir su cuarentena en sus domicilios a partir del sábado 23 de mayo.

De hecho, la ponencia de alertas, que conforman técnicos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades, se reunirá esta semana para fijar las condiciones y medidas específicas en las que deberá desarrollarse esa cuarentena domiciliaria, han informado fuentes del departamento que dirige Mónica García.

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Respecto a los otros 13 contactos de hantavirus que permanecen ingresados en el Hospital Gómez Ulla, mañana, cuando se cumple una semana desde la realización de la primera PCR, se les practicará una segunda prueba, conforme al protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.

De ser negativa, los 13 podrán comenzar a salir de sus habitaciones y acceder a las zonas comunes de la misma planta en la que están ingresados, así como recibir visitas de sus familiares, siempre bajo las medidas de protección y prevención establecidas por las autoridades sanitarias.

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Sobre el hombre de 70 años permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla desde el pasado lunes, cuando dio positivo, el citado protocolo dicta que allí permanecerá hasta su recuperación clínica.

Por su parte, las mujeres de Barcelona y Alicante, que compartieron un vuelo de Johannesburgo a Países Bajos con una de las fallecidas por hantavirus, han resultado negativas en la cuarta PCR que se les realizó ayer pero, dado que ellas no están ingresadas en una planta exclusiva como sí lo están los 13 pasajeros del Hondius del Gómez Ulla, no es posible flexibilizar de la misma manera su cuarentena que los anteriores.

Así, y puesto que llevan ya una semana aisladas en el hospital y continúan asintomáticas, podrán recibir visitas de sus familiares desde mañana de acuerdo a las medidas de precaución establecidas en el protocolo.

Si la evolución continúa siendo favorable, no hay nada que lo contraindique y una nueva PCR vuelve a resultar negativa, el sábado 23 de mayo las dos mujeres podrán continuar la cuarentena en sus domicilios al cumplirse ya 28 días desde la fecha de exposición, que en su caso fue el pasado 25 de abril.

Mientras, la cuarentena establecida para todos los pasajeros del buque, como son los españoles del Gómez Ulla, empezó el 10 de mayo, cuando desembarcaron en Tenerife. Su situación también será revisada transcurridos 28 días, sin que la cuarentena pueda excederse más allá de los 42, que es lo que dura el periodo de incubación del hantavirus. EFE

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