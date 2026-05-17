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La participación en Andalucía es del 15,10 % a las 11.30 horas, casi igual que en 2022

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Sevilla, 17 may (EFE).- La participación en las elecciones andaluzas alcanzaba el 15,10 % a las 11,30 horas, casi la misma que se registraba a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, del 15,44 %, con los datos comunicados por todas las mesas electorales.

Según los datos ofrecidos en la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, había votado a esa hora 983.638 personas.

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En una comparecencia en el centro de datos el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha informado de un primer avance de participación hasta las 11,30 horas del 15,10 %, lo que supone una bajada de 0,34 puntos respecto a la misma hora en los comicios de 2022, y ha destacado que la jornada transcurre con normalidad y sin incidencias.

La provincia con más participación es Almería, con el 16,68 %, 0,17 puntos más que en las elecciones de 2022 y la que menos Huelva con el 13,24 %, aunque ha subido un punto con respecto a las anteriores autonómicas.

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En Córdoba la participación ha sido a las 11.30 horas del 16,48 %, con un descenso de 0,87 puntos, seguida de Granada, con un 16,07 % y una bajada de 0,75 puntos; de Jaén con un 15,64 % y una caída de 1,33 puntos.

En Málaga ha sido del 15,03 % y una bajada de 0,59 puntos; en Sevilla del 14,95 % y un ligero descenso de 0,13 puntos, y en Cádiz del 13,58 %, donde registró un mínimo aumento de 0,02 puntos. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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