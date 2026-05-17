El Elche introduce cuatro cambios ante un Getafe que repite alineación

Elche (Alicante), 17 may (EFE).- El Elche introduce cuatro cambios en su alineación con respecto al partido del pasado martes ante el Betis frente a un Getafe que repite el equipo con el que superó al Mallorca.

Los defensas Víctor Chust y Pedro Bigas, el centrocampista Tete Morente y el delantero Álvaro Rodríguez, exjugador del Getafe, son las novedades que presenta el conjunto ilicitano.

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El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha apostado por Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Tete Morente, Diangana, Aguado, Gonzalo Villar, Germán Valera; Álvaro Rodríguez y André da Silva.

El técnico del Getafe, José Bordalás, ha formado su equipo inicial con Soria, Nyom, Djené, Domigos Duarte, Romero, Iglesias; Milla, Damián Cáceres, Arrambarri, Mario Martín y Satriano. EFE

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