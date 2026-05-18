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Bordalás será nombrado hijo adoptivo de Getafe el próximo viernes

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Móstoles, 18 may (EFE).- La localidad de Getafe celebrará el nombramiento del entrenador del Getafe C.F., José Bordalás, como hijo adoptivo de la ciudad en un acto el próximo viernes 22 de mayo en el Salón de Plenos municipal, coincidiendo con las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Los Ángeles.

El evento, que podrá seguirse en directo a través del canal de Youtube del Ayuntamiento, servirá también para celebrar los hitos conseguidos en la actual temporada por parte del club getafense, que está rozando su clasificación para la Liga Conferencia una vez asegurada la permanencia en Primera División un año más.

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Con este reconocimiento, el Consistorio desea distinguir la figura de Bordalás por "su extraordinaria aportación deportiva, su lealtad a la entidad y su profunda identificación con el sentimiento, la cultura del esfuerzo y el espíritu de superación de los vecinos del municipio".

Una vez finalizado el acto institucional, a partir de las 19:30 horas aproximadamente, el técnico saludará a la afición en la plaza del Ayuntamiento, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

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"El simbolismo que representa José Bordalás con el Getafe C.F. ha traspasado las fronteras del Coliseum. Su trabajo y su figura han sabido construir un vínculo emocional con la ciudad, trasmitiendo a jóvenes y mayores, sus valores de superación ante las dificultades", ha insistido la alcaldesa, Sara Hernández (PSOE).

Desde el Ejecutivo local, formado por PSOE, Más Madrid y Podemos, destacan en un comunicado que la trayectoria de Bordalás al frente del equipo "se ha consolidado como un caso de éxito articulado en dos etapas fundamentales marcadas por su compromiso en momentos críticos".

En la primera, protagonizó el bautizado como 'milagro del ascenso' en la temporada 2016/17, cogiendo al equipo en puestos de descenso a Segunda B y devolviéndolo a la élite en apenas nueve meses tras una remontada histórica.

"Su retorno en 2023 volvió a evidenciar su arraigo personal con la ciudad, asumiendo la dirección en una situación límite a falta de solo siete jornadas y logrando una salvación agónica que garantizó la supervivencia de la entidad en la máxima categoría", añaden desde el Consistorio.

Además, resaltan que, bajo su liderazgo, el club getafense "ha vivido sus páginas más brillantes, alcanzando en la temporada 2018/19 la mejor clasificación de su historia con un quinto puesto y un récord de 59 puntos".

"Este éxito permitió el regreso del "EuroGeta" a la competición continental, dejando para el recuerdo la mítica eliminatoria de la Europa League 2019/20 ante el Ajax de Amsterdam, que situaron de nuevo el nombre de Getafe ante los ojos de la élite europea", resaltan.

Esta iniciativa municipal cuenta con el respaldo total de la afición a través de la Federación de Peñas, que subraya la importancia de que un miembro tan fundamental de la vida de la ciudad quede reflejado para siempre en su historia.

"Con más de ocho temporadas defendiendo el escudo, Bordalás es el principal artífice de que Getafe haya militado en Primera División 21 de las últimas 22 temporadas", zanjan.

La propuesta será ahora elevada a los órganos municipales correspondientes para su aprobación oficial conforme al Reglamento de Honores y Distinciones, reafirmando "el orgullo de una ciudad que se ve reflejada en la lucha y la perseverancia de su técnico". EFE

rsl/og

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EFE

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