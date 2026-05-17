83-85: El San Pablo Burgos da un paso para la permanencia y deja tocado al MoraBanc

Andorra La Vella, 17 may (EFE).- El Recoletas Salud San Pablo Burgos dio un paso de gigante para la permanencia y, a dos jornadas para el final, tras ganar en la cancha del Morabanc Andorra se alejó del descenso en dos victorias.

Los de Porfi Fisac vencieron por 83-85 al conjunto andorrano que se queda en puestos de descenso a dos jornadas para el final empatado con Casademont Zaragoza con un partido menos y a una victoria del Dreamland Gran Canaria.

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El MoraBanc empezó atenazado por los nervios y el Recoletas Salud San Pablo Bufgos supo jugar con ello. Los de Porfi Fisac, con una defensa agresiva y un trabajo muy sólido a nivel defensivo, marcó territorio con el 6-12 inicial. Con un 2+1 de Leo Meindl se llegó al +10 (10-20) y dos puntos de Happ dejó la máxima con un +12 (12-24). Un triple de Heidegger cerró el primer acto con el 14-27. El MoraBanc cometió errores no forzados y le costó entrar en el partido.

En los siguientes 10 minutos, el dominio visitante siguió hasta el 25-36. El MoraBanc despertó y con un parcial de 9-2 con un triple de Aaron Best y dos de Okoye, estos seguidos, acercaron a los de Žan Tabak a 4 con un 34-38. Porfi Fisac pidió tiempo muerto y en la vuelta anotó un 2+1 Gonzalo Corbalán. Los locales respondieron con dos puntos de Rubén Guerrero y un triple de Shannon Evans II para situar el 39-41 a 1"5 del descanso. El parcial de 16 a 5 lo cerró Kyle Kuric con dos puntos sobre la misma bocina para empatar el encuentro a 41.

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En el tercer cuarto, los nervios acosaron a los dos equipos. La igualdad fue máxima y hubo intercambio de golpes y también de errores. Además, hubo bastante tensión con la tripleta arbitral. Un triple de Sir'Jabari Rice situó el 64-61, pero Happ sobre la bocina cerró el tercer cuarto con el 64-63 y con el nerviosismo atenazando a los dos equipos por lo que había en juego: la permanencia.

En el último cuarto, el inicio fue para el Recoletas Salud San Pablo Burgos. Los de Porfi Fisac dominaron con el 67-71, pero cuatro puntos seguidos anotados por Artem Pustovyi, un triple de Sir'Jabari Rice y dos puntos de Yves Pons iniciaron un parcial de 9-0 para ponerse por delante en el electrónico con el 76-71 a 4'52".

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El partido se fue directo hacía un final agónico y así fue. A 1'45" fue eliminado Artem Pustovyi (12 puntos). Eso sía 1'11", Shannon Evans II anotó dos puntos (83-79). El base norteamericano, con pasaporte guineano, falló dos triples con 83-81 y con 83-83 en el marcador. Happ no falló debajo del aro para dejar el 83-85 y a 8"6 del final Sir'Jabari Rice falló el triple decisivo para dar el triunfo a los burgaleses que sueñan para la permanencia y sitúan a punto del descenso al MoraBanc Andorra.

FICHA TÉCNICA:

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83- MoraBanc Andorra (14+27+23+19): Shannon Evans II (10), Best (13), Okoye (13), Pons (8) y Pustovyi (12) -cinco inicial-; Kostadinov (4), McKoy (2), Sir'Jabari Rice (13), Kuric (2), Rafa Luz (2) y Rubén Guerrero (4).

85- Recoletas Salud San Pablo Burgos (27+14+22+22): Raulzinho Neto (7), Gudmundsson (-), Meindl (7), Samuels (16) y Fischer (8) -cinco inicial-; Gonzalo Corbalán (10), Happ (19), Heidegger (10), Pablo Almazán (5) y Dani Díez (3).

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Árbitros:Carlos Peruga, Fernando Calatrava y Alberto Sánchez Sixto. Elminado por cinco faltas personales Pustovy (m. 39) -MoraBanc Andorra-.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga ACB disputado en el Pabellón Toni Martí de Andorra la Vella ante 3.698 espectadores. EFE 1011857

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