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Illa y Junqueras presentan mañana un plan ferroviario con el acuerdo presupuestario cerca

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Barcelona, 17 may (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, presentarán mañana lunes el proyecto de la Línea Orbital Ferroviaria, en un acto en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), en medio de un clima de acercamiento entre republicanos y socialistas hacia un acuerdo presupuestario.

El acto, en el que también participará la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, así como diversos alcaldes y alcaldesas del área metropolitana de Barcelona, tendrá lugar a las 12:30 horas y servirá para certificar el acuerdo entre el Govern y ERC para impulsar este eje ferroviario.

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Se trata de una línea ferroviaria orbital para unir las ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona, un proyecto valorado en 5.200 millones de euros que requiere el compromiso del Estado y que culminaría en 2040.

El acuerdo sobre la línea orbital es clave para facilitar la negociación presupuestaria, que en los últimos días ha experimentado avances significativos, hasta el punto de que esta próxima semana se podría materializar el pacto entre el Govern de Illa y sus socios de investidura, ERC y Comuns.

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Precisamente ERC ultima un acuerdo con los socialistas para que la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona tengan un peso mayoritario dentro del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, ahora controlado por el Estado, según han revelado a EFE diversas fuentes conocedoras de la negociación.

En caso de cristalizar, este sería un "avance en soberanía" tal y como reclama ERC para poder apoyar los presupuestos del Govern, que socialistas y republicanos negocian para aprobarlos como muy tarde en julio.

Una vez aparcada la línea roja de la cesión del IRPF, que impidió que ERC diese luz verde en marzo al primer proyecto presupuestario del Govern -que tuvo que ser retirado por falta de apoyos-, la negociación ha abordado múltiples carpetas sectoriales, con algunas reivindicaciones no directamente vinculadas a las cuentas.

Los negociadores de ERC y del Govern, por ejemplo, han tratado la constitución de una sociedad mercantil que cumpla la función del consorcio de inversiones que Junts vetó en el Congreso.

Si nada se tuerce, el consell nacional de ERC avalará este lunes por la tarde el pacto presupuestario, por lo que Illa y Junqueras podrían solemnizar su entendimiento con la firma del acuerdo al día siguiente o el miércoles, cuando está previsto que se reúna la Comisión Bilateral Generalitat-Estado para certificar los acuerdos que vinculen de alguna forma al Gobierno español.

En paralelo, Comuns -que ya preveía aprobar los presupuestos presentados en febrero- deberá actualizar su acuerdo, para que, posiblemente el viernes, el Govern apruebe el nuevo proyecto presupuestario y lo envíe al Parlament para que inicie su tramitación, con la perspectiva de aprobarlo a principios de julio. EFE

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EFE

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