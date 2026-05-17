Iván Martín: “Seguimos dependiendo de nosotros mismos; no ha querido entrar la bola”

Madrid, 17 may (EFE).- Iván Martín, centrocampista del Girona, remarcó este domingo, tras la derrota contra el Atlético de Madrid, que su equipo sigue “dependiendo” de sí mismo en la última jornada, ya que se salvará si vence al Elche en Montilivi.

“Nosotros seguimos dependiendo de nosotros mismos. Si ganamos la semana que viene, estamos salvados. No ha querido entrar la bola y nada, a pensar en el siguiente partido”, explicó en declaraciones a ‘Dazn’ al término del duelo en el Metropolitano.

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“Lo daremos todo para llevarnos la victoria y continuar en Primera División”, añadió. EFE