Santander se tiñe de verdiblanco

Luis Hernando Vaquero

Santander, 17 may (EFE).- Santander se ha teñido de verdiblanco este domingo con miles de personas por las calles de la capital cántabra para seguir la celebración del ascenso del Racing, con una rúa en un autobús descapotable que ha llevado a plantilla, técnicos y directivos hasta El Sardinero, donde culmina la gran fiesta racinguista.

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Los aficionados se han agolpado en las aceras para ver pasar la comitiva y, los más valientes, han acompañado al autobús durante gran parte del trayecto.

También desde los balcones los seguidores racinguistas saludaba a los artífices de que, catorce años después, el conjunto cántabro regrese a la máxima categoría del fútbol español.

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Uno de los momentos más emotivos de esta parte de la celebración se ha producido cuando el autobús que transportaba a los jugadores se ha parado delante del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Allí los futbolistas verdiblancos han podido saludar a los pacientes que no han tenido la posibilidad de acompañarles en esta jornada festiva.

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Dentro del autobús han destacado Juan Carlos Arana, con un nuevo peinado de color verde, y entre los más animados en la rúa se ha visto a los capitanes, Íñigo Sainz-Maza, Mantilla y Aldasoro, además de Villalibre o Peio Canales.

El colombiano Gustavo Puerta, que apostó por el Racing de Santander este verano, se ha mostrado muy satisfecho por cumplir los objetivos de una temporada que, en su caso, podría coronar con la más que probable presencia en el Mundial que se disputará este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

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El presidente del club, Manolo Higuera, también a bordo del autobús, ha reconocido que el crecimiento del equipo ha sido exponencial, algo que, incluso, les ha sorprendido y lo ha tildado como "un éxito absoluto".

A su juicio, poder compartir este momento con la afición "es lo más emocionante" que le ha pasado en la vida.

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Junto a él, el máximo accionista del club, Sebastián Ceria, ha animado a la gente de Santander y Cantabria a disfrutar el momento, porque el fútbol tiene la capacidad de "hacer a la gente feliz" y de generar comunidad, uno de los aspectos que más ha reiterado desde que aterrizó en Cantabria en julio de 2023 para hacerse con la propiedad del Racing.

El director deportivo, Chema Alonso, ha calificado de "gozada" todo lo que se ha vivido, aunque espera que el equipo pueda coronar la temporada logrando el campeonato de liga. En cuanto a su labor, ha reconocido que ya tenían sobre la mesa algunos nombres de cara a la próxima campaña y no descarta poder anunciar algún fichaje antes de que termine esta.

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En el autobús descapotable, el entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, visiblemente emocionado por todo lo que está viviendo, ha vuelto a reiterar el mérito de los futbolistas y se ha emplazado a hablar con la propiedad y el director deportivo cuando todo acabe para empezar a pensar en armar un equipo para la próxima temporada, en la que será su debut en Primera División. EFE

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(foto) (vídeo)