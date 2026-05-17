Al 46 % escrutado, el PP de Juanma Moreno se sitúa a 3 diputados de la mayoría absoluta

Sevilla, 17 may (EFE).- Con el 46 % escrutado, el PP de Juanma Moreno ha ganado este domingo las elecciones en Andalucía, al lograr 52 de los 109 escaños, aunque se sitúa a 3 diputados de la mayoría absoluta (55) al perder seis respecto a los que tiene ahora, según recoge la web de resultados provisionales de la Junta.

El PSOE, encabezado por María Jesús Montero, logra 29 diputados -pierde uno-; mientras que Vox consigue 16 (2 más); seguido de Adelante Andalucía, que consigue 8 escaños y que sobrepasa a Por Andalucía, que se queda con 4 al perder 1 diputado. EFE

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