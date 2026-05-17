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Dos detenidos por las agresiones con arma blanca en Valladolid que dejan tres heridos

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(Actualiza la NA7020 con la detención de dos jóvenes)

Valladolid, 17 may (EFE).- Dos jóvenes, mayores de edad, han sido detenidos este domingo en Valladolid por la Policía Nacional como supuestos responsables de las agresiones con arma blanca que han causado heridas de diversa consideración a dos menores de edad y otro joven de 20 años, en un enfrentamiento ocurrido durante la pasada madrugada.

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Fuentes policiales han explicado a EFE que solo uno de los heridos permanece hospitalizado en estado grave, aunque al parecer no hay riesgo de muerte, mientras que los otros dos han sufrido cortes y heridas menos graves.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre el origen y los responsables de esta situación y no descarta nuevas detenciones, ya que enmarca estos hechos en enfrentamientos entre "grupos juveniles violentos".

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La agresión se ha desencadenado en torno a las dos de la madrugada en la playa fluvial de Las Moreras de Valladolid.

En concreto, uno de los menores presenta una herida en la cabeza, mientras que los otros dos afectados sufren heridas en el cuello y una mano, según ha explicado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Fue a las dos de la madrugada cuando una llamada alertó de la situación, inicialmente sólo por la existencia de un herido por arma blanca.

Tras recibir ese aviso, el 112 alertó a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitarias, que envió una UVI móvil.

Sin embargo, cuando los policías llegaron al lugar informaron de que había otras dos personas heridas con arma blanca, que estaban siendo atendidas por un dispositivo preventivo de Cruz Roja que se encontraba en el lugar, pero ante la situación fueron movilizadas otra UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente fueron evacuados a hospitales de la ciudad un adolescente de 16 años, un joven de 20 años y otro menor de edad, del que por el momento no se ha detallado la edad concreta.

La Policía Nacional investiga el detonante de este enfrentamiento, ocurrido en la playa fluvial de Las Moreras, donde estaba programada una fiesta con DJ locales, que había sido aplazada hacía una semana por la lluvia, dentro del marco de las fiestas locales en honor a San Pedro Regalado.EFE

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EFE

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