Detenida una mujer en Roquetes (Tarragona) por pintadas xenófobas contra los musulmanes

Barcelona, 17 may (EFE).- Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Roquetes (Tarragona) han detenido a una mujer de 28 años como presunta autora de pintadas y colocación de adhesivos con lemas xenófobos contra la comunidad musulmana y por un delito de daños.

La policía catalana informa este domingo en un comunicado de que la detención se practicó el pasado día 8 tras una investigación abierta por el Área de Información de los Mossos en Terres de l'Ebre, en colaboración con la Policía Local y tutelada por un juzgado de Tortosa (Tarragona).

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La investigación del caso comenzó en abril tras constatarse la colocación de pegatinas y la aparición de pintadas de carácter xenófobo en Roquetes, sobre todo en un parque infantil, lo que en su momento generó rechazo social e institucional.

El pasado 8 de mayo, los agentes practicaron un registro en la casa de la mujer, en la que encontraron indicios relacionados con los hechos, como diverso material con ideología nacionalsocialista y elementos que demuestran su pertenencia a la organización Núcleo Nacional.

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En su comunicado, los Mossos destacan que, "a través de la Comisaría General de Información, desarrollan funciones de investigación sobre personas y organizaciones vinculadas a delitos de odio y discriminación en Cataluña".

La policía catalana subraya "su compromiso con la prevención y persecución de estos hechos, así como con la defensa de los valores de convivencia, respeto y cohesión social". EFE

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