Clavijo afirma que para Sánchez España es un Estado federal "salvo la parte de Canarias"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, España es un Estado federal "salvo la parte de Camarias", y ha criticado que se tomara, sostiene, de manera unilateral la decisión de que el crucero 'MV Hondius', en el que se produjo un brote de hantavirus, se dirigiera a Tenerife.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'El Periódico' este domingo recogida por Europa Press, en la que ha lamentado una falta de respuesta del Gobierno a las recomendaciones de los expertos canarios: "Aquí hay gente muy experta y no somos unos indocumentados, que es lo que el Estado parece que ha creído durante todos estos días. Pero es que la frustración fue constante ante la falta de lealtad", ha señalado.

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En este sentido, también ha reprochado al Gobierno su "silencio" ante las preguntas del Gobierno Canario y ha asegurado que no se explicaron decisiones como por qué no se evacuó a los pasajeros del crucero desde Cabo Verde o por qué no se les realizaron test PCR.

"Ahora estoy un poco mejor pero hasta que el lunes partió el barco rumbo a Países Bajos viví con una gran frustración al ver que se me negaba la información para poder proteger a los canarios como yo creo que se merecían", ha señalado.

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Además, ha acusado al Ejecutivo de un episodio de "ocultación deliberada" en referencia a un pasajero norteamericano que, apunta, había dado un positivo débil y no se comunicó, pero fue evacuado de manera individualizada.

FONDEO DEL CRUCERO

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En referencia al fondeo del crucero en el puerto de Granadilla, ha admitido que en sus declaraciones, en las que ordenó a la Autoridad Portuaria prohibir la entrada del crucero, salió enfadado y eso fue un "error", aunque sostiene que se encontró un muro por parte del Estado y esto le generó ansiedad.

Sobre esto ha explicado que lo que pidió es no autorizar el fondeo hasta conocer los datos que habían solicitado: "Si el Estado, y los ministros allí presentes, decidieron no contar para nada con Canarias, lo suyo es que diéramos un paso al lado para que todo el operativo de evacuación lo hicieran ellos", ha añadido.

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Preguntado por si el Gobierno de Canarias se plantea recurrir esta decisión por vía judicial, ha asegurado que los servicios jurídicos están "trabajando en ese análisis".

MÓNICA GARCÍA

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En referencia a su comunicación con la ministra de Sanidad, Mónica García, durante el operativo y el episodio de la posibilidad de roedores a bordo del crucero que pudieran ser foco de transmisión, Clavijo ha defendido que envió un mensaje a García de forma cordial adjuntando una "noticia de Google, no de IA".

"Al final ella es la que filtra el pantallazo en un gesto que la retrata, con el fin de demostrar que Canarias es una Comunidad Autónoma indocumentada y que aquí no tenemos ni idea de nada y que ellos vienen a salvarnos", ha criticado.

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También ha reivindicado que "nunca" le ha movido el interés electoral en este caso y que su objetivo era garantizar la protección de los canarios.

ÁNGEL VÍCTOR TORRES

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Sobre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que su relación está "muy dañada y deteriorada" después de este episodio y añade que no olvidará la que considera falta de lealtad de Torres.

Por otro lado, ha reprochado el papel de los ministros durante la evacuación del crucero: "Había ministros que no tenían ninguna competencia y que no se sabía que hacían allí, en Granadilla. Y no voy a decir nombres porque el lector sabe perfectamente a lo que me refiero".

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