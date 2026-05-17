Temas del día de EFE España del lunes 18 de mayo de 2026

ELECCIONES ANDALUCÍA

Sevilla - Las formaciones políticas analizan los resultados de las elecciones andaluzas de este domingo y comienza a correr el plazo para la constitución del Parlamento autonómico y la elección del presidente de la Junta

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Madrid- El resultado de las elecciones andaluzas acapara la actualidad política y centrarán el foco de las reuniones de las direcciones de los partidos, como la de la Junta Directiva Nacional del PP que preside su líder, Alberto Núñez Feijoó.

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IRÁN GUERRA

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Madrid - El Congreso aborda la guerra en Oriente Próximo y la repercusión del conflicto de Irán en la seguridad nacional con la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

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PRESUPUESTOS CATALUÑA

Barcelona - Las negociaciones para alcanzar un acuerdo que haga posible la aprobación de los presupuestos de la Generalitat catalana para este año entran en su recta final, en una jornada en la que el Consell Nacional de ERC se pronunciará sobre si se dan las condiciones para una fumata blanca.

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HUELGA MEDICOS

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Madrid - Los médicos afrontan su cuarta semana de huelga al mes contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud, sin que se vislumbre un acuerdo con el Ministerio de Sanidad.

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APAGÓN ELÉCTRICO

Madrid - La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto, comparecen en la Comisión del Congreso sobre el apagón en pleno debate sobre los expedientes abiertos por el organismo, en el que Red Eléctrica advierte conflicto de interés.

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VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) da a conocer este lunes los datos de compraventas de marzo después de que en febrero se anotaran su segunda caída consecutiva en el año, del 0,5 % y contabilizan 59.689 operaciones.

(Texto) (Infografía)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Guadix (Granada) - El senegalés Ale Gueye llegó a Fuerteventura en neumática en 2019, con una buena dosis de lecturas en la cabeza y un amor confeso por Pablo Neruda. Seis años después, ha construido su vida en Guadix (Granada), donde le acompaña el ejemplar de 'Veinte poemas de mar y una canción desesperada" que le regalaron en la isla. Eloy Vera

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BIOMEDICINA INVESTIGACIÓN

Madrid - Un equipo multidisciplinar de investigadores ha logrado demostrar en modelos animales cómo un parche de seda implantado en el cerebro puede activar mecanismos de protección y reparación del tejido cerebral y contribuir así a la recuperación tras sufrir un ictus.

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RODAJE CINE

Barcelona - Los hermanos Mario y Óscar Casas han hablado con EFE de la película 'A puño descubierto', que ruedan actualmente en Barcelona, dirigida por el mayor de ellos, una historia sobre dos hermanos atravesados por la violencia, la lealtad y la necesidad de sobrevivir. Érica Roura Carrera

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MODA TENDENCIAS

Madrid - En plena temporada de bodas, cuando las novias lucen su querida joya de pedida, surge una nueva generación de mujeres, las que han superado un divorcio, que optan por el renacer de esas piezas con un nuevo diseño más acorde con su nuevo estado civil, joyas de des-pedida que abren la puerta al futuro

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PREMIOS TALÍA

Madrid - Los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas celebran su gala anual, la primera presidida por Magüi Mira, su presidenta, en la que están nominados entre otros, Irene Escolar, Nathalie Poza, Raúl Prieto o Luis Bermejo y musicales como 'Wiked', 'Los Miserables o 'Houdini'

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Photocall 20:00 a 21:45 horas.

TIEMPO CALOR

Madrid- Tras unos días de frío y lluvias, llega un cambio radical del tiempo a mitad de esta semana, con un calor prácticamente veraniego, con temperaturas por encima de la media para esta época del año, que elevarán los termómetros a 32-34 grados en el nordeste, centro y sur peninsular a partir del jueves, con noches tropicales.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- Los analistas electorales Pablo Pombo e Ignacio Varela intervienen en un debate organizado por Forum Europa sobre los resultados de las elecciones en Andalucía. Hotel Mandarín Oriental Ritz; Plaza de la Lealtad, 5 (Texto)

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Reunión de la Ejecutiva federal del PSOE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- CIUDADES PATRIMONIO.- El rey recibe en audiencia al grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España Palacio El Pardo (Texto) (Vídeo)

10:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ANDORRA CANARIAS.- El presidente del Gobierno de Andorra, Xavier Espot, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, inauguran una jornada organizada por el diario Canarias 7 sobre la conexión entre los dos territorios. Canarias 7 (El Sebadal) (Texto) (Foto)

11:00h.- Gernika (Bizkaia).- FUERO BIZKAIA.- Conmemoración del V Centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia. Casa de Juntas. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- Rueda de prensa del secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Calle de Francisco Villaespesa, 18 (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- PREMIO IBEROAMERICANO.- El rey entrega el X Premio Enrique V Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano Palacio Real de El Pardo (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, preside la Junta Directiva Nacional de su partido un día después de las elecciones andaluzas. Calle Génova, 13 (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- El Gobierno responde ante la Comisión Mixta para la UE sobre la oficialidad de las lenguas regionales en las instituciones europeas, que posteriormente debate una proposición no de ley relativa a la adaptación de España a la legislación europea. Palacio del Senado

17:15h.- Madrid.- ESPAÑA EGIPTO.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo egipcio, Badr Abdelaty. Tras la reunión, ambos ofrecen una rueda de prensa conjunta. Palacio de Viana (Texto) (Vídeo)

ECONOMÍA

Barcelona.- PATRONALES FOMENT.- La Asamblea Electoral de Foment del Treball proclama el resultado de los comicios para renovar los órganos de la patronal, a los que el empresario Josep Sánchez Llibre opta a un tercer mandato como presidente. Via Laietana 32. (Texto) (Foto)

06:00h.- Amurrio (Álava).- TUBOS REUNIDOS.- Los empleados de la planta de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) vuelven al trabajo tras la suspensión de la huelga indefinida que han secundado desde el 16 de marzo para denunciar el ERE planteado por la empresa. Fábrica (Texto)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El INE publica la estadística de transmisión de derechos de la propiedad -compraventa de viviendas-. (Texto)

09:45h.- Valladolid.- EMPLEO INFORME.- El Consejo Económico y Social de Castilla y León presenta el Informe "Necesidades de empleo de las empresas de Castilla y León" que fue aprobado por unanimidad del Pleno del Consejo. Lugar: Sede del CES, Planta -1, Avenida de Salamanca 51, (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- TURISMO EMPLEO.- Turespaña publica los datos de afiliación a la Seguridad Social en el sector turístico correspondientes a abril de 2026.

10:30h.- San Sebastián.- MERCADO INMOBILIARIO.- El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa presenta el Informe de Mercado de la Vivienda del primer trimestre de 2026. Sede COAPI (C/Urdaneta, 1) (Texto) (Foto)

13:00h.- Villablino (León).- MARCHA MINERA.- Los integrantes de la Marcha Minera son recibidos en Villablino (León) en un acto en el que participa el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. Casa de la Cultura de Villablino. (Texto)

16:00h.- Madrid.- APAGÓN ELÉCTRICO.- La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto, comparecen en la comisión del Congreso que investiga el apagón peninsular del 28 de abril de 2025. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Bilbao.- CRÍMENES BILBAO.- Varios médicos forenses declaran en la cuarta sesión del juicio por homicidio contra a Nelson D.M.B., ya condenado por el asesinato de un hombre y a quién se le relaciona con otros casos similares de crímenes a individuos con quienes quedaba a través de una aplicación de contactos gays ocurridos en 2021 en Bilbao. Audiencia de Bizkaia. (Texto)

09:30h.- Valladolid.- JUICIO ATAÚDES.- El juicio que se celebra contra veintitrés personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en una funeraria de Valladolid, continúa con la declaración de peritos Audiencia Provincial de Valladolid (Texto)

09:30h.- Oviedo.- ACCIDENTE MINA.- Reunión de la comisión parlamentaria de investigación del accidente de la mina de Cerredo para la elaboración del dictamen definitivo. Junta General.

09:30h.- San Sebastián.- LUKAS AGUIRRE.- Continúa el juicio con jurado por la muerte del joven Lukas Aguirre que falleció tras ser apuñalado en San Sebastián la mañana del día de Navidad de 2022. Audiencia de Gipuzkoa (Texto)

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- La exalcaldesa de Requena Rocío Cortés testifica ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, donde murieron 230 personas. Juzgados (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO PÚNICA.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio del caso Púnica seguido contra el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y otros trece procesados, entre ellos seis exalcaldes del PP de municipios madrileños. C/ Génova (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio del caso Kitchen escuchando audios aportados como prueba de esta presunta trama parapolicial para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015. Audiencia Nacional. Calle del Mar Cantábrico (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Cádiz.- GUARDIA CIVIL.- La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, inaugura las jornadas ‘La mujer en el Servicio Marítimo’ Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Ronda de la Vigilancia s/n, Zona Franca, Edificio en cruz, Cádiz

10:30h.- Zaragoza.- DELITOS ODIO.- El sindicato CGT convoca una concentración en apoyo dos docentes zaragozanos afiliados al sindicato citados a declarar como investigados por un presunto delito de odio tras participar en un juego satírico sobre dirigentes de extrema derecha durante la Cincomarzada de 2025, Juzgados recinto Expo.

11:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- TRIBUNALES VIOLENCIA SEXUAL.- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife juzga un sumario de agresión sexual. Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Sección quinta

16:00h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en el Congreso para informar sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo y la repercusión del conflicto en la seguridad y defensa nacionales y sobre los aspectos tratados con las autoridades de Ucrania durante su reciente viaje a este país, entre otros asuntos. Congreso de los Diputados (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- El director general de Tráfico, Pere Navarro, comparece en el Congreso para informar, entre otros asuntos, de la Estrategia de Seguridad Vial 2023, la falta de examinadores en Cataluña y la V-16 Congreso de los Diputados (Texto)

SOCIEDAD

Madrid.- HUELGA MEDICOS.- Cuarta semana de huelga de médicos contra la reforma del estatuto marco, que coincide con huelga autonómica en la Comunidad Valenciana (por parte de CESM CV), en Aragón (por parte de CESM Aragón) y en Madrid (por parte de Amyts). (Texto) (Foto)

Vitoria.- SALUD PETRONOR.- El director vasco de Salud Pública y Adicciones, Guillermo Herrero, explica en el Parlamento Vasco, a petición de EH BIldu, el estado de salud de los vecinos de los municipios cercanos a las instalaciones de Petronor en Muskiz (Bizkaia). Parlamento Vasco (Texto) (Foto)

09:00h.- Barcelona.- HUELGA EDUCACIÓN.- Manifestación de la huelga de profesores desde Jardinets de Gràcia hasta el Departamento de Educación Jardinets de Gràcia (Texto)

08:45h.- Madrid.- MADRID EDUCACIÓN.- La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) se concentra para mostrar su malestar frente a la firma de las prórrogas que el Ayuntamiento de Madrid continúa realizando, sabiendo que esto las deja dos años más ganando el SMI. Plaza de la Villa

09:45h.- Santiago de Compostela.- CÁNCER INFORMACIÓN.- El Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) organiza 'Oncobites', una jornada que aborda las claves para interpretar la actualidad del cáncer y saber cómo trasladar la información. IDIS. (Texto) (Foto)

10:00h.- Palencia.- ECLIPSE SOLAR.- El Simposio Internacional del Sol y los Eclipses (SOLPÉ) reúne en Palencia a científicos de la Agencia Espacial Europea (ESA), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y universidades europeas, como antesala del eclipse solar total del 12 de agosto, que tendrá en la provincia uno de los enclaves privilegiados de observación. Centro Cultural ProvinciaL (Texto) (Foto)

10:15h.- Madrid.- SENADO FAMILIAS.- Reunión por videoconferencia de la mesa y portavoces de la Comisión de Derechos de las Familias para la ordenación de los trabajos de la Ponencia de estudio sobre políticas de igualdad y corresponsabilidad-conciliación. Senado

11:00h.- Madrid.- SANIDAD PROTESTAS.- CCOO convoca una concentración ante una de las sedes de Quirón Salud en Madrid, por el conflicto abierto en los hospitales concesionados de la Comunidad de Madrid. Calle Ramírez de Arellano, 21 (Foto)

11:00h.- Madrid.- INTERNET TECNOLOGÍAS.- El Congreso acoge la jornada "¿Androides legislando?, Se abre el debate", a solicitud de la Asociación Española de Externalización de Procesos y Servicios (Aeproser). Congreso

12:00h.- Madrid.- DÍA INTERNET.- Acto central del Día de Internet en España; presentación del manifiesto "Por una Internet Sostenible" y entrega de los premios anuales. Senado

12:00h.- Madrid.- IGLESIA PREMIOS.- Acto de entrega de los Premios ¡Bravo! 2025 que otorga la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en el marco de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2026. Añastro, 1

12:30h.- Madrid.- SALUD TIROIDES.- El Congreso celebra la Jornada informativa y exposición sobre Enfermedad Ocular Tiroidea, a solicitud de la Asociación Española de Pacientes con Enfermedad Ocular Tiroidea (EOT España). Congreso

12:30h.- Barcelona.- PLAN ANTIRRACISTA.- Jaume Collboni presenta el Plan Antirracista de Barcelona 2026-2036 en el marco de las Jornadas “El liderazgo de las ciudades por la justicia racial: Foro de Barcelona 2026”, organizadas por el Ayuntamiento de Barcelona con ECCAR (Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo) y la complicidad de la UNESCO. Salón de Cent, Ayuntamiento de Barcelona (Texto)

12:30h.- Madrid.- ENFERMEDAD OCULAR.- Jornada en el Congreso sobre la enfermedad ocular a petición de la Asociación Española de Pacientes con Enfermedad Ocular Tiroidea (EOT España) Congreso. Ampliación III Vestíbulo (Texto)

15:00h.- Madrid.- DANA CONGRESO.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, comparece ante la comisión de investigación del Congreso sobre la dana del 29 de octubre de 2024.

15:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- La Universidad de Navarra organiza un webinar para analizar algunas claves de la visita del papa León XIV a España: la comunicación de la Iglesia en la era de TikTok, el acercamiento de los jóvenes o la inmigración y la acogida.

15:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género debate varias mociones, entre ellas una sobre las agresiones sexuales a menores de edad en España, otra sobre medidas específicas para la prevención, detección, acreditación probatoria y atención integral frente a la violencia de género en el entorno digital u otra relativa a la adopción de determinadas medidas para afrontar la violencia de género contra las mujeres mayores. Senado

15:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Comisión de seguimiento y evaluación de las estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género debate varias mociones referidas a las agresiones sexuales a menores, la lucha contra la trata de mujeres y niñas y el retroceso de España en el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad, entre otras. Senado

16:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El secretario general del SUP, Carlos Prieto, y el comisionado de Sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, Juan Antonio Segura, comparecen en la Ponencia para el análisis en el marco de la política de Seguridad Nacional del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras iniciado por el Gobierno Congreso de los Diputados (Texto)

16:00h.- València.- HUELGA PROFESORADO.- La Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes de la Comunitat Valenciana celebran la segunda reunión negociadora, en la segunda semana de la huelga indefinida del profesorado. Conselleria de Educación, avda. de Campanar, 32 (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- CRIBADO NEONATAL.- Jornada 'Hacia un cribado neonatal universal y equitativo en España' a solicitud de la Asociación Más Visilbles. Congreso. Sala Ernest Lluch. (Texto)

16:00h.- València.- HUELGA PROFESORADO.- La Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes de la Comunitat Valenciana celebran la segunda reunión negociadora, en la segunda semana de la huelga indefinida del profesorado. Conselleria de Educación, avda. de Campanar, 32 (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- SANIDAD OCULAR.- Jornada informativa y exposición sobre Enfermedad Ocular Tiroidea, a solicitud de la Asociación Española de Pacientes con Enfermedad Ocular Tiroidea (EOT España). Congreso

16:00h.- València.- DANA VALÈNCIA.- El concejal de Gestión del Agua de València, Carlos Mundina, se reúne con la comisionada del Gobierno para la Reparación y Reconstrucción de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, para realizar el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha y presentar el informe anual correspondiente. Confederación Hidrográfica del Júcar, avda. Blasco Ibáñez, 48.

16:30h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, y el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y profesor de Medicina Legal y Médico Forense Miguel Llorente comparecen en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Congreso

19:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, inaugura 'Hijos del tránsito: Historias de la generación bicultural de Canarias', con las historias de diez jóvenes nacidos o criados en las islas, hijos de inmigrantes. Delegación del Gobierno de Canarias (c/ Fernanflor, 8)

CULTURA Y TENDENCIAS

09:45h.- Madrid.- DÍA MUSEOS.- Con motivo del Día Internacional de los Museos, los directores del Museo del Prado y del Reina Sofía, Miguel Falomir y Manuel Segade, analizan el papel de los museos en la sociedad actual. Internet

10:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El cantante Ismael Serrano se embarca en su primer proyecto teatral dando vida a Antonio Machado en el espectáculo 'Golpe a Golpe' con canciones de Joan Manuel Serrat, una viaje emotivo a los últimos años en el exilio del poeta sevillano Teatro Infanta Isabel (Texto)

11:00h.- Gernika (Bizkaia).- FUERO BIZKAIA.- Conmemoración del V Centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia. Casa de Juntas. (Texto) (Foto)

11:00h.- San Sebastián.- QUINCENA MUSICAL.- La Quincena Musical de San Sebastián presenta los detalles de su 87 edición, que se celebrará del 2 al 30 de agosto. Kursaal (Texto) (Foto)

11:30h.- Barcelona.- RESTAURACIÓN ANIVERSARIO.- Rosa Esteva, fundadora de 'Mordisco', uno de los iconos de la restauración en Barcelona, habla hoy del 40 aniversario del establecimiento. Passatge de la Concepció nº 10, Barcelona (Texto)

12:00h.- Madrid.- MÚSICA CLÁSICA.- Presentación de la Temporada 2026/2027 de la Orquesta y Coro Nacionales de España Auditorio Nacional. Salón de Tapices (Texto)

12:00h.- Barcelona.- TEMPORADA TNC.- Carme Portaceli presenta la nueva temporada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) Sede TNC (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- CULTURA CINE.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta el programa ‘Cine Vecino’. Ministerio de Cultura. Plaza del Rey, 1. (Texto)

19:00h.- Madrid.- DÍA MUSEOS.- Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, que se celebra bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido", los directores del Museo Reina Sofía y del Prado, Manuel Segade y Miguel Falomir, conversan sobre el papel de los museos en la sociedad actual Auditorio 400 del Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía

19:30h.- Madrid.- PREMIOS TALÍA.- Los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas celebran su gala anual. Teatros del Canal. (Texto)

20:00h.- Santander.- TOROS SANTANDER.- La Feria de Santiago de 2026 presenta sus carteles en una gala abierta al público en el Casyc de Santander. Casyc

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