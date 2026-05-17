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2-0. El Rayo sigue mirando a Europa en la despedida de Trejo

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David Ramiro

Madrid, 17 may (EFE).- El Rayo, con goles de Sergio Camello y el brasileño Alemao, logró este domingo la victoria por 2-0 frente al Villarreal, en un partido que fue una fiesta por el resultado, que permite al equipo madrileño tener opciones de repetir clasificación europea la última jornada, y también por la emotiva despedida de Vallecas para el argentino Oscar Trejo.

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El partido comenzó con dos tremendos sonidos. Uno de aplausos y cánticos de agradecimiento y homenaje a Oscar Trejo y otro de pitos a Marcelino García Toral, que recorrió el tramo del túnel de vestuarios al banquillo bajo una sonora pitada.

Sobre el césped, tras el revés sufrido hace unos días en casa contra el Sevilla, el Villarreal no quiso cometer el mismo error de confianza y ejerció desde el primer momento una presión alta que inquietó mucho a los locales, que no se encontraron cómodos hasta bien entrada la primera mitad.

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Sergi Cardona, con un potente disparo desde la frontal que repelió de puños Augusto Batalla, fue el que primero puso a prueba la capacidad del Villarreal para hacer gol a los dieciocho minutos y solo dos después lo volvió a intentar con un centro que se fue envenenando desde la banda izquierda y se fue rozando el poste derecho de la portería rayista.

El equipo madrileño, que vio en esas dos jugadas dos avisos del potencial del Villarreal, comenzó a jugar al ritmo que marcaron en la medular Unai López y Oscar Trejo y, a los 28 minutos, abrió el marcador por medio de Sergio Camello, que recibió un balón al hueco de Ratiu y, tras zafarse de su defensor, cruzó su remate sin que Arnau Tenas pudiera hacer nada.

El gol despertó al Rayo, que no sufrió hasta el descanso y a los dos minutos de la reanudación amplió el marcador. El Villarreal cometió un error en la salida del balón y éste llegó a Trejo, que asistió a su izquierda para que Alemao picara su remate por encima de Arnau, que llegó a tocar el esférico.

Con ese resultado el partido alcanzó el momento más emotivo de la velada, cuando Trejo fue sustituido a los 66 minutos y se marchó del césped por el pasillo que le brindaron sus compañeros del Rayo, cuerpo técnico incluido, y también los del Villarreal, que se sumaron al homenaje.

Hasta el final, el partido no tuvo mucha historia porque el Villarreal, pese a los cambios y la entrada de jugadores imaginativos como Dani Parejo o Gerard Moreno, no encontró la forma de hacer daño al Rayo, que fue dejando pasar los minutos con oficio sin pasar excesivos apuros.

La última ocasión clara fue para el Rayo, que pudo marcar el tercero con una acción muy clara de Fran Pérez, que, solo ante Arnau, mandó su remate al filo del área pequeña por encima del travesaño.

· Ficha técnica:

2 - Rayo Vallecano: Batalla; Andrei Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Pep Chavarría ('Pacha' Espino, m.81); Óscar Valentín, Unai López (Mumin, m.82); De Frutos, Trejo (Pedro Díaz, m.66), Camello (Fran Pérez, m.73); y Alemao (Carlos Martín, m.73).

0 - Villarreal: Arnau Tenas; Mouriño, Kambwala (Costa, m.77), Rafa Marín, Sergi Cardona; Buchanan (Alfon, m.46), Santi Comesaña (Thomas, m.63), Gueye (Parejo, m.72), Moleiro; Ayoze Pérez y Oluwaseyi (Gerard, m.63).

Goles: 1-0: M.28 Camello; 2-0: M.47 Alemao.

Árbitro: Ricardo De Burgos (Comité vasco). Amonestó a Lejeune (m.61) y Unai López (82), del Rayo.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas ante 12.836 espectadores. EFE

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