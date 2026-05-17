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Lunes, 18 de mayo de 2026

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FÚTBOL LALIGA HYPERMOTION

Leganés (Madrid). El Leganés intenta dar este lunes en Butarque el paso definitivo hacia la salvación a costa de un Huesca que, por su parte, tiene la permanencia en LLiga Hypermotion a cuatro puntos y que necesita ganar en el feudo pepinero si quiere mantener sus opciones.

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FÚTBOL INGLATERRA

Londres. El líder, el Arsenal, recibe este lunes al penúltimo clasificado, el Burnley, en la trigésima séptima y penúltima jornada de la Premier League inglesa de fútbol con el objetivo de sumar su cuarta victoria consecutiva que le permita aumentar a cinco puntos su ventaja sobre el Manchester City, que el martes visita al Bournemouth.

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FÚTBOL BRASIL

Río de Janeiro. El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, facilita la lista de convocados para el Mundial 2026 con la gran incógnita de si estará incluido en la relación Neymar Junior (Museo del Mañana, en Río de Janeiro, 17.00 hora local, 22.00 CET/20.00 GMT).

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CICLISMO GIRO

Roma. Una vez disputadas las nueve primeras etapas y antes de afrontar la segunda semana, el pelotón del 109 Giro de Italia, que lidera el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius), disfruta este lunes de su segunda jornada de descanso.

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BALONCESTO NBA

Redacción Deportes. Los Oklahoma City Thunder, actuales campeones de la NBA, reciben este lunes (02.30 CET/00.30 GMT del martes) en el Paycom Center a los San Antonio Spurs en el primer partido de la Final de la Conferencia Oeste, que se juega al mejpr de siete duelos.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- NBA. Final de Conferencia Oeste. Primer partido. Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (02.30 madrugada al martes).

- Chus Mateo, seleccionador nacional, atiende a los medios junto al joven jugador Álvaro Folgueiras, de los Iowa Hawkeyes (10.40. Escuela Ideo. Carretera de Colmenar a Alcobendas).

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CICLISMO

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). Jornada de descanso.

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FÚTBOL

- LaLiga Hypermotion. 40ª jornada. Leganés-Huesca (20.30).

- Inglaterra. Jornada 37: Arsenal-Burnley (21:00). (FOTO)

- El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, facilita la lista de convocados para el Mundial 2026 (Museo del Mañana, en Río de Janeiro, 17.00 hora local, 22.00 CET). (FOTO)

 - Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

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GOLF

- Clasificación mundial tras la disputa del Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada, en el Aronimink Golf Club de Newtown Square, Pensilvania (EE.UU.).

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MOTOCICLISMO

- Análisis del Gran Premio de Cataluña, disputado el pasado fin de semana. "Bezzecchi mantiene el liderato en un fin de semana angustioso con graves accidentes". Por JUan Antonio Lladós.

- Seguimiento del estado de salud de Álex Márquez, accidentado el domingo durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP. Sufre una "fractura marginal de la vértebra C7 y de la clavícula derecha".

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TENIS

- Análisis del torneo de Roma, que ganaron el italiano Jannik Sinner y la ucraniana Elina Svitolina.

- Clasificaciones ATP y WTA tras el torneo de Roma.

- Torneos ATP 500 de Hamburgo y 250 de Ginebra (hasta 23).

- Tornero WTA 500 de Estrasburgo y 250 de Rabat (hasta 23).

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