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Bernal: "Lewandowski es un referente para nosotros"

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Barcelona, 17 may (EFE).- El centrocampista del Barcelona Marc Bernal calificó a su compañero de equipo Robert Lewandowski, que en la victoria del conjunto azulgrana ante el Real Betis (3-1) disputó su último partido vestido de azulgrana en el Spotify Camp Nou, como "un referente" en el vestuario.

"Desde el primer día, tanto dentro como fuera del campo, ha demostrado una profesionalidad ejemplar. Cuando vienes desde abajo o del filial, él te ayuda a integrarte, a construir grupo, te da consejos dentro del campo y se convierte en un referente para todos nosotros", explicó el catalán a los micrófonos de '3Cat'.

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En esta línea, Bernal celebró que el delantero polaco se haya sentido en esta etapa de cuatro temporadas en Barcelona como en casa y agradeció "todo" lo que él ha dado por el club y sus compañeros.

En lo estrictamente deportivo, el internacional sub-21 español celebró el triunfo que permite al cuadro catalán cerrar la temporada con pleno de triunfos como local, un objetivo que tenían "muy presente" y que explica desde la conexión con la afición.

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"Nos sentimos muy cómodos con nuestra afición, y eso hace que todo salga mejor. El rival nota la presión, igual que nosotros podemos sentirla cuando jugamos fuera. Ahí está la clave", concluyó. EFE

avm/sab

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