Espana agencias

2-0. Espí y Arriaga dejan al Levante a un punto de la salvación y hunden al Mallorca

Guardar
Google icon

Paula Lerín

València, 17 may (EFE).- El Levante logró este domingo una victoria vital gracias a los goles de Carlos Espí y Kervin Arriaga para salir del descenso, aferrarse a la lucha por la permanencia y, a su vez, hundir a un rival directo como el Mallorca.

PUBLICIDAD

Los valencianos, más allá de otros resultados, se salvarán seguro si no pierden en la última jornada, mientras que el equipo balear necesitaría ganar pero también una carambola de resultados para seguir en Primera.

Ganar o ganar. Empatados a 39 puntos en el penúltimo y antepenúltimo puesto de LaLiga EA Sports, a ninguno de los dos equipos les valía otra cosa que no fueran los tres puntos. En ese duelo a todo o nada salió vencedor el Levante, que se aupa a la décimo quinta posición y deja al Mallorca penúltimo.

PUBLICIDAD

Bajo una fuerte lluvia y un gran ambiente en el que se mezclaban la esperanza, la ilusión y la tensión, Levante y Mallorca salieron con cautela. En los primeros minutos ninguno quería dar un paso en falso ni arriesgado.

El equipo de Luís Castro lo intentó con la constante presencia de Espí en el área en busca de un balón que poder rematar y con un centro-chut de Olasagasti que atrapó Leo Román, mientras que los de Demichelis tuvieron las mejores aproximaciones desde el saque de esquina, pero la defensa azulgrana estuvo atenta para cortar el peligro.

El tiempo corría sin ocasiones claras de peligro, con dos equipos tanteándose esperando su gran oportunidad y, por el camino, los levantinistas perdieron a Toljan por lesión, que fue sustituido por Nacho Pérez.

El equipo mallorquín tuvo la más clara con un remate de Samu Costa que despejó Ryan, pero esa gran oportunidad llegó en el minuto 32 tras un grave error del defensa David López en la salida de balón que no desperdició Espí, faro de la salvación que casi ha amarrado su equipo. El levantinista robó el balón en el borde del área y lo cruzó para poner el 1-0 aprovechando que Leo Román estaba fuera de posición.

Mientras el Ciutat entonaba el “sí se puede”, el Mallorca respondió rápidamente con testarazo de Luvumbo que sacó con una gran mano Ryan. El equipo bermellón avanzó líneas para ir a por el empate y Darder hizo volar a Ryan para sacar un potente chut lejano y mantener una victoria que, momentáneamente, sacaba al Levante del descenso.

Tras el descanso, Demichelis dio entrada a Javier Olaizola, hijo del mítico exjugador y exentrenador bermellón, por el señalado David López. El Mallorca salió en busca de la igualada, pero Ryan volvió a negársela al tapar un centro peligroso de Muriqi, mientras que el Levante lo intentó con un chut de Iván Romero que se marchó por poco.

Pese a que el equipo balear encerró al valenciano, los locales aguantaban sin apenas sufrimiento. El Mallorca no encontraba ni los espacios ni las oportunidades claras y, encima perdió a Valjent por lesión.

El Levante, aupado por su afición, rozó el gol en dos ocasiones con Espí. Cada vez se acercaba más y más a la meta de su rival y, en una de esas llegadas, Brugué y Mojica fueron expulsados con roja directa tras un enganchón entre ambos en el 85.

Dos minutos después, Arriaga marcó el 2-0 tras un córner para hacer enloquecer al estadio levantinista. Ya en el 96, Dela falló un penalti intrascendente para el devenir del partido.

Ficha técnica:

2 - Levante: Ryan, Toljan (Nacho Pérez, m.23), Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez, Olasagasti (Raghouber, m.92), Pablo Martínez, Arriaga, Iker Losada (Brugué, m.64), Iván Romero (Tundé, m.92) y Espí (Etta Eyong, m.92).

0 - Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent (Calatayud, m.68), David López (Olaitzola, m.46), Mojica; Darder, Samu Costa, Morlanes (Abdón, m.79), Pablo Torre (Virgili, m.61); Luvumbo (Asano, m.68) y Muriqi.

Goles: 1-0, m.32: Carlos Espí. 2-0, m.87: Arriaga.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité castellano-manchego). Sacó tarjeta amarilla a Nacho Pérez (m.30), Ryan (m.78) por parte de los locales y expulsó a Brugué y Mojica en el minuto 83.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Ciutat de València ante 22.958 espectadores. EFE

plm/nhp/apa

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con el 22 % escrutado el PP gana sin mayoría absoluta las elecciones en Andalucía

Infobae

0-1. El Real Madrid gana, Mbappé se redime y el Sevilla se salva

Infobae

El Mallorca, a un paso de Segunda; Girona y Elche, 'final' en Montilivi

Infobae

0-1. El Alavés consigue la permanencia en el Tartiere

Infobae

0-0 (1-0). El Igualada gana al Voltregà en penaltis y se lleva el primer punto de la serie

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 50% escrutado, el PP está a tres escaños de la mayoría absoluta

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 50% escrutado, el PP está a tres escaños de la mayoría absoluta

Los sondeos a pie de urna dan la victoria al PP y le aseguran la mayoría absoluta en Andalucía

Un choque entre un VTC, un turismo y un coche de la Policía Nacional en Madrid deja ocho heridos

El alcalde de Málaga no encuentra su papeleta, un enfrentamiento en Sevilla y la foto que ha desatado la polémica: las anécdotas de las elecciones de Andalucía 2026

De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

ECONOMÍA

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

DEPORTES

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”