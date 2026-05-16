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Tellado: Recuperar el respeto será el reto del PP cuando gobierne en España desde 2027

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Las Palmas De Gran Canaria, 16 may (EFE).- El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha dicho este sábado en Las Palmas de Gran Canaria que "recuperar el respeto, en el más amplio sentido de la palabra", será el reto de su partido cuando gobierne en España, a partir de 2027.

Así lo ha proclamado ante cientos de representantes institucionales, cargos orgánicos y militantes canarios en un acto en el que también se han dado cita los expresidentes del PP en las islas José Manuel Soria, Asier Antona y Australia Navarro y en el que el dirigente nacional de la formación ha asegurado que el Gobierno que preside Pedro Sánchez "vive en los minutos de la basura, en su peor momento" y "está visto para sentencia".

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Tellado se ha referido a José Luis Ábalos y ha advertido de que si resulta condenado, Pedro Sánchez será "reprobado", ya que, a su juicio, "el destino de uno está ligado al del otro" porque el ex secretario general del PSOE fue "el alter ego" del presidente y secretario general de los socialistas. EFE

(foto)

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