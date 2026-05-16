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Tellado (PP) afea el "ninguneo" del Estado a Canarias: "Los trataron como si fuesen sus mayordomos"

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El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afeado este sábado el "ninguneo" del Gobierno liderado por Pedro Sánchez al Gobierno de Canarias con la gestión sanitaria del 'MV Hondius', afectado por hantavirus: "Han tratado a vuestros gobernantes como si fuesen sus mayordomos".

Tellado, acompañado del presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha intervenido este sábado en un acto con afiliados y simpatizantes de la formación en Canarias en la capital grancanaria. La formación ha aprobado durante la jornada previa su comité de campaña de cara a las elecciones previstas para 2027.

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En nombre de la dirección nacional del partido, Tellado ha agradecido el "buen trabajo" realizado por el Partido Popular canario en el archipiélago: "Estamos a dos mil kilómetros de distancia pero, desde luego. vuestra dedicación la sentimos, la apreciamos y la agradecemos", ha aseverado el secretario nacional de la formación.

Durante su intervención, Tellado ha considerado "inaceptable" el "desprecio" del Gobierno de España en la última semana a Canarias, "ninguneando" a la comunidad y tratando a sus gobernantes como si fuesen "mayordomos", mientras se "ocultaba información, tratando de engañar a la ciudadanía y se filtraban conversaciones privadas".

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"Esa soberbia en la forma de gobernar, esas maneras inaceptables tienen los días contados, los días que le resten a este Gobierno antes de convocar las elecciones generales", ha dicho Tellado, que ha advertido que cuando los españoles cambien este gobierno con su voto "cambiará la forma de gobernar y de tratar a Canarias".

"España tiene que tener un gobierno que trate por igual a todos los territorios del país, a todos los ciudadanos, vivan donde vivan", ha clamado Tellado, que ha defendido un próximo Gobierno, liderado por el Partido Popular, que ejerza verdaderamente "la cogobernanza" dando a los presidentes regionales "el respeto que merecen".

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