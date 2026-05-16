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Quique Llopis y Adrián Ben, séptimos en Shanghái

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Redacción deportes, 16 may (EFE).- El vallista Quique Llopis y el mediofondista Adrián Ben acabaron en la séptima posición en los 110 y 800 metros, respectivamente, en la primera prueba de la Liga de Diamante 2026 disputada en Shanghái.

Llopis pagó una mala salida en la prueba de vallas y algún fallo posterior, lo que le impidió estar cerca del podio. Acabó con un crono de 13.43, que no obstante, es su mejor registro del año; y Adrián Ben en los 800 metros trató de aprovechar su velocidad terminal para progresar, aunque se quedó en esa misma posición y un crono de 1:44.45, a medio segundo de su registro personal (1:43.92).

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En los 110 vallas se impuso el estadounidense Jamal Britt con 13.07 por delante de su compatriota Cordell Tinch (13.10) y el japonés Rachid Muratake (13.18) y en las dos vueltas a la pista ganó el irlandés Mark English tras una increíble remontada con récord del mítin (1:43.85) al superar al botsuano Kethobogile Haingura (1:43.89) y al norteamericano brandon Miller (1:44.00). EFE

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