No va más para el Levante y Mallorca: ganar o quedar a un paso de Segunda

Valencia/Palma, 15 may (EFE).- El Levante y el Real Mallorca, empatados a 39 puntos en el penúltimo y antepenúltimo puesto de LaLiga EA Sports respectivamente, se enfrentan este domingo en el Ciutat de València en un duelo dramático que ambos necesitan ganar, porque incluso el empate les dejaría a los dos en una situación de máximo riesgo de descenso.

Una carambola de resultados podría condenar al perdedor al descenso a Segunda o, en el mejor de los casos, dejarlo virtualmente descendido. En cambio, la victoria garantizaría al equipo que la lograra llegar a la última jornada con muchas posibilidades de lograr la permanencia.

PUBLICIDAD

La diferencia de goles entre ambos está ahora mismo igualada tras el 1-1 de la primera vuelta en Son Moix. El Mallorca tiene la diferencia de goles general a su favor, con una ventaja de cuatro tantos respecto al equipo valenciano.

El Ciutat de València será una olla a presión. El club ha hecho un llamamiento a su afición para que vista de azulgrana y que acuda a recibir al autocar del equipo una hora y media antes del inicio del partido. El estadio rozará el lleno, con unos 24.000 espectadores presentes en el campo.

PUBLICIDAD

El entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar para este encuentro con Carlos Álvarez ni Unai Elgezabal. En principio, no se esperan muchos cambios en su once inicial, en el que se podría mantener el hondureño Arriaga.

Una de las novedades en la formación inicial sería la presencia de Brugué, autor del gol del triunfo ante el Celta y que, una vez con ritmo tras haber reaparecido por la operación de rodilla que sufrió en enero, volvería a la titularidad.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Mallorca llega tras un pequeño bajón en su escalada desde que llegara Demichelis, ya que dejó la peor imagen ante el Getafe (3-1) con el argentino en el banquillo, y necesita recuperar la energía mostrada en los primeros nueve partidos con su nuevo inquilino en el banquillo.

Será un partido que muchos de los futbolistas de la plantilla han vivido ya, porque en 2022 vivieron una situación muy similar a falta de dos jornadas en posiciones de descenso.

PUBLICIDAD

Sin Mascarell, pero con Samu Costa y tal vez Antonio Raíllo, el conjunto bermellón debe dejar atrás la mancha en el expediente que supuso el partido del miércoles porque, de ganar en el Ciutat de Valencia, tocaría la salvación con la yema de los dedos.

Eso sí, una derrota le dejaría con pie y medio en segunda división y tal vez con los dos, según los resultados.

PUBLICIDAD

El futuro más cercano del club balear girará en torno a lo que consiga sacar de su partido más importante en las últimas cuatro temporadas.

Alineaciones probables:

PUBLICIDAD

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez, Olasa, Pablo Martínez, Arriaga, Brugué, Víctor García y Espí.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Darder, Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre; Luvumbo, Muriqi.

PUBLICIDAD

Árbitro: Javier Alberola (Comité de Árbitros de Castilla y La Mancha)

Estadio: Ciutat de València

PUBLICIDAD

Hora: 19:00 horas. EFE

1012193

Pzm/dcj/cri/igg/og