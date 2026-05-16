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Martín Demichelis: "No se salvará el que tenga menos miedo, lo hará el más valiente"

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Palma, 16 may (EFE).- El entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis, señaló antes de la 'final' por la permanencia contra el Levante que no se salvará "el que tenga menos miedo, lo hará el más valiente", mandando un mensaje claro a sus jugadores tras la decepción en Getafe.

"Queríamos estar unidos, hablarnos y a partir de ahí olvidarnos de Getafe y empezar a recordar lo que fuimos en muchos partidos. A eso nos tenemos que acercar, porque no se salvará el que tenga menos miedo, se salvará el que tenga más valentía a la hora de jugar. El fútbol es parte de la vida y nos da una oportunidad hermosa de mejorar como ser humanos. No hay que salir a esperar errores, hay que salir a jugar", comentó.

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El técnico no podrá contar con Omar Mascarell, sancionado por acumulación de tarjetas, pero sí recupera a su capitán, Antonio Raíllo, para la convocatoria: "Es casi el alma de este equipo, quiere estar sin tener el alta médica. Estará convocado y después decidiremos para qué estará", confesó.

El partido de este domingo marcará "el objetivo" según el entrenador argentino: "Del resultado de mañana dependerá nuestro objetivo, es el partido crucial, pónganle el título que quieran. Yo lo pondré con mis jugadores en el vestuario, cada uno es consciente. Ya lo dijo Muriqi ayer, sobran las palabras", declaró.

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Por otra parte, Demichelis agradeció el apoyo de la afición tras la derrota en Getafe (3-1) y el desplazamiento que harán 500 aficionados mañana: "Se agradece el apoyo de la afición, que la reacción del hincha sea hacernos ver que quedan dos partidos, muchísimos habríamos querido llegar dependiendo de nosotros mismos, jugamos contra un rival que se juega lo mismo, se agradece porque ellos siguen confiando en nosotros y se nota el amor recíproco del hincha con la afición. Le vamos a dedicar un gran partido", indicó.

Sobre lo que le gustaría ver de su equipo, el técnico afirmó que le gustaría irse de Valencia "con la sensación de que lo dieron todo": "Quiero un equipo que quiera jugar y no deje jugar. Habrá jugadores frescos, otros con mucha personalidad, los que han vivido este tipo de partidos. No tengo dudas de que el grupo mostrará la rebeldía que se necesita para este tipo de partidos. Tenemos que poder volver con la frente alta", sentenció. EFE

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