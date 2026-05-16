Hallan el cadáver de un migrante flotando en el mar en el litoral de Ceuta

Ceuta, 16 may (EFE).- La Guardia Civil ha localizado este sábado el cuerpo sin vida de un migrante magrebí que presuntamente intentaba entrar a nado en la ciudad procedente de Marruecos y habría fallecido ahogado.

Según ha informado a EFE un portavoz del instituto armado, el cadáver ha sido hallado sobre las 11,00 horas de esta mañana próximo a las redes de la almadrabeta en el Recinto, en la bahía sur de la ciudad.

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Los agentes de los GEAS y del Servicio Marítimo han acudido al lugar para recoger el cuerpo, comprobando que se trataba de un joven migrante magrebí, aparentemente mayor de edad, se desconoce si argelino o marroquí, que presuntamente habría fallecido por asfixia por inmersión.

El cadáver tenía traje de neopreno -prenda habitualmente utilizada por los migrantes para protegerse de la baja temperatura del mar- y llevaba poco tiempo sin vida.

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El cadáver se ha recuperado en una zona próxima a donde esta misma semana se hallaron otros dos cuerpos de migrantes.

El cuerpo ha sido trasladado hasta la base del Servicio Marítimo para la práctica de la autopsia que revelará las causas exactas del fallecimiento.

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Esta muerte eleva a diecinueve el número de personas que han sido encontradas sin vida en lo que va de en el litoral ceutí, el cuarto en este mes de mayo. EFE