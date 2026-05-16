Corberán: “El Valencia tiene que ir a por los tres puntos porque los necesitamos”

Paterna (Valencia), 16 may (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, apuntó en la previa del partido contra la Real Sociedad este domingo en Anoeta que, aunque el Valencia esté salvado matemáticamente con un punto, el equipo debe ir a por los tres porque los necesitan y es su responsabilidad.

“Nunca jugamos un partido a que no pase nada, jugamos con la máxima determinación porque es nuestra absoluta responsabilidad. El Valencia tiene que ir a por los tres puntos porque los necesitamos, los queremos, deseamos y es la responsabilidad que tenemos”, dijo este sábado en una rueda de prensa.

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En ese sentido, Corberán dijo que la confianza que tiene en el equipo es alta: “Creo en esta plantilla, somos autocríticos y creo que podríamos haber hecho mejor las cosas, pero tenemos seis puntos por delante para acabar la temporada como queremos y eso vamos a hacer”.

“Esta temporada esta siendo muy exigente, con mucha igualdad entre todos los rivales y eso hace que se pueda decir que entrar a Europa es barato y la salvación cara. Se demuestra que la igualdad entre un amplio numero de equipos es máxima, donde detalles marcan partidos y nos está siendo difícil extender dinámicas positivas”, comentó sobre la igualdad en la Liga.

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“Para mí, el Valencia ha competido mejor en la segunda vuelta que en la primera. Hay partidos que hemos logrado transmitir lo que queríamos y hemos sido capaces de imponernos en el campo. Hay partidos donde el equipo me ha gustado y otros en los que no”, agregó.

En cuanto a los lesionados, el técnico valencianista apuntó que están a la espera de los resultados de las pruebas a las que se sometían Renzo Saravia y José Luis Gayà este sábado, que no estarán ante la Real Sociedad, y a la espera de ver cómo reacciona al tratamiento para la rodilla el delantero argentino Lucas Beltrán para ver si puede entrar o no en la convocatoria.

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Sobre la Real Sociedad, Corberán analizó que “es un gran equipo" que ha evolucionado. "Es verdad que le costó hacer una primera vuelta y ha mejorado muchísimo sus números y ha sido capaz de conseguir un título. Es un equipo muy exigente, con jugadores con pasado valencianista, y nos centramos en dar lo mejor de nosotros mismos, es un partido importantísimo”, remarcó.

Por último, preguntado si pensaba que el Valencia llegaría a las dos últimas jornadas sin estar matemáticamente salvado, el técnico de Cheste apuntó que, para bien o para mal, él nunca se hace expectativas.

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“La realidad siempre te va a mostrando el camino. Ha sido una temporada exigente, difícil, donde el equipo está teniendo que sacar madurez, resistir, insistir y tenemos dos partidos importantes, el primero mañana, para conseguir tres puntos que serían muy valiosos”, finalizó. EFE

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