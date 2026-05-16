Pontón (BNG) acusa al PP de ser "instigador del transfuguismo" y vaticina: "El BNG será la fuerza que más crezca"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al PPdeG de ser "instigador del transfuguismo" tras ratificarse la moción de censura en Lugo que ha desbancado al gobierno bipartito de socialistas y nacionalistas en la capital lucense, lamentando que los populares están "dispuestos a todo con tal de conseguir el poder", pero se ha mostrado confiada en que en 2027 el PP "volverá a la oposición".

En una entrevista concedida a Europa Press, la líder del Bloque ha manifestado que lo vivido en Lugo "retrata muy bien" al PP y a Alfonso Rueda y ha asegurado que serán "penalizados" en cuanto la ciudadanía vuelva a las urnas.

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Cuestionada sobre si ve necesaria una ley antitransfuguismo, Pontón ha insistido en que los partidos políticos "deberían tener principios" y "no favorecerse" de este mecanismo, al tiempo que ha lamentado que el PP esté "desbocado" desde la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló el voto de tránsfugas.

"No tienen principios. Llegan hasta el extremo de tener unos estatutos que dicen que hay que expulsar a quien fomente el transfuguismo y el señor Rueda ahora lo que nos dice es que hay que avalar el transfuguismo en los estatutos del PP", ha reprochado.

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CANDIDATURAS MUNICIPALES

Pero tras este episodio, el BNG pone ya el foco en la cita de 2027, para lo que ya ha confirmado sus candidatos en Pontevedra -- Miguel Anxo Fernández Lores--, en A Coruña -- Avia Veira-- y en Vigo --Xabier Pérez Igrexas--, mientras que en Lugo ya se ha postulado el exteniente de alcalde Rubén Arroxo y en Ourense Luís Seara ha mostrado su disposición a liderar la candidatura.

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En Santiago, reconoce que sería "un sorpresón" que la lista no esté encabezada por la alcaldesa Goretti Sanmartín, de la que ha reivindicado su "proyecto" frente a una oposición "claramente destructiva" y "otras fuerzas políticas", en alusión velada al PSOE, a las que "les importan más los líos de su partido que el futuro de la ciudad". "El gobierno municipal tiene futuro, pero necesita la solidez de una mayoría", ha reconocido.

Tras recordar que en el BNG los candidatos son elegidos por la militancia, Pontón ha avanzado que durante este mes de mayo espera tener "prácticamente cerrado" el proceso en las ciudades, con un objetivo claro: "Sumar más alcaldías y ser la fuerza que más crezca".

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Cuestionada sobre posibles pactos con organizaciones como Anova o coaliciones como Compostela Aberta en Santiago, Pontón ha remarcado que el BNG solo concurrirá con sus siglas. "No hay ningún otro escenario", ha zanjado.

"Vamos a ir con nuestro proyecto y con nuestras siglas. Si es necesario llegar a acuerdos para garantizar la gobernabilidad, nuestra mano tendida estará ahí", ha expuesto antes de añadir que seguirán llegando a acuerdos con "las fuerzas políticas que no se llaman PP".

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"NERVIOSISMO" DEL PP

En este contexto, ha asegurado que los nacionalistas están "más cerca que nunca" de llegar a la Xunta, muestra de ello, ha opinado, es "el nerviosismo" del PP, que "más que gobernar, está haciendo de oposición de la oposición".

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Preguntada sobre si ve viable un cambio en San Caetano sin un PSdeG con más fuerza, Pontón ha defendido que el cambio en Galicia "pasa por el BNG", que "sigue rompiendo techos".

Sobre Alfonso Rueda, Pontón ha considerado que en lugar de ser "parte de la solución, forma parte del problema", además de verlo "instalado en la propaganda", poniendo como ejemplo las políticas en materia de vivienda.

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Asimismo, ha lamentado que el "único proyecto" de Rueda es "entregar la riqueza de Galicia a grandes lobbies" y ha apuntado: "Altri es el primer aviso al PP de que su tiempo ha acabado".

"ESTRATEGIA TRUMPISTA"

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Comparando a los dos titulares de la Xunta a los que se ha enfrentado como líder del BNG --Rueda y Feijóo--, Pontón ha subrayado que representan "el mismo proyecto antigallego y sumiso a Madrid".

También ha mencionado la "deriva ultra del PP" que, ha señalado, "está muy lejos de lo que representa la sociedad gallega". Ha puesto como ejemplo el discurso sobre acogida de menores migrantes o "los ataques al gallego".

"Es una estrategia absolutamente trumpista. Creo que basta con venir a cualquier sesión de control para darse cuenta. Estamos ante una deriva antidemocrática y un PP cada vez más ultra", ha reflexionado.

"HACIA EL MONOLINGÜISMO EN CASTELLANO"

Precisamente, preguntada por el pacto por el gallego que la Xunta ha anunciado que presentará en este primer semestre, Ana Pontón lo ha tachado de "paripé" y ha censurado que el PP "no quiere un pacto a favor de la lengua", sino que "quiere continuar demoliéndola".

En este sentido, ha defendido que ese pacto ya existió con el Plan xeral de normalización lingüística y que desde la publicación en el IGE de los datos de la situación "de emergencia" del gallego el Gobierno autonómico "lo único que ha hecho ha sido tomar medidas en contra de la lengua y mantener el mismo marco que provoca la situación de emergencia lingüística".

"¿Cómo puede haber libertad de elección cuando no hay igualdad de conocimiento? Esa es una falacia del PP y una mentira que lo único que busca es consolidar el gallego como una lengua de segunda y caminar hacia el verdadero objetivo del señor Rueda, el monolingüismo en castellano", ha criticado.

RELACIÓN CON EL GOBIERNO

Más allá de Galicia, Pontón ha reivindicado el papel del BNG en el Congreso y en el Senado y, en este sentido, ha puesto en valor el acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, que espera que se cumpla en su totalidad, reivindicando avances como "descuentos históricos en la AP-53 y la AP-9" y, pese a que reconoce que son "insuficientes", muestran, a su juicio, que el Bloque "es más útil para Galicia que el resto de fuerzas estatales".

En cuanto a la situación del Gobierno central, Pontón ha reconocido que es "compleja", aunque ha subrayado que es consciente de que "la alternativa del PP de ganchete con Vox sería nefasta".

Preguntada sobre si los diferentes casos de corrupción que han afectado al PSOE hicieron que en algún momento el BNG se plantease dejar de apoyarlo o exigir la dimisión de Sánchez, Pontón ha expuesto que durante las últimas décadas "bipartidismo y corrupción han ido unidos", pero ha apuntado que en estos momentos "la justicia está siendo un actor político más", algo que ve "muy preocupante".

Y esto, ha añadido, "no pasa solo en Madrid", momento en que ha cargado contra los cambios en el TSXG porque "sus sentencias no le gustan al PP y a las eléctricas".

"Creo que no es casual, porque esto es un ataque directo a la democracia que va en la línea de que el PP está siendo un agente para que determinados sectores económicos se puedan hacer con este país sin importarle nada las consecuencias", ha criticado para advertir: "Cuando la justicia les para los pies, lo que hacen no es acatar sentencias, es cambiar a los jueces".

10 AÑOS DE ANA PONTÓN

Por otro lado, tras cumplir una década al frente del BNG, la portavoz nacional ha puesto en valor el trabajo de una dirección que ha situado al Bloque "en el mejor momento de su historia" y que continúa "en la buena dirección".

"Pero no nos conformamos", ha insistido Pontón, que ha asegurado que trabajan para ser "una organización hegemónica", al tiempo que ha negado que el BNG sea un frente "personalista" alrededor de su figura, defendiendo que la militancia "es quien más ordena".

Preguntada por su futuro como líder del Bloque, ha sostenido que tiene "más ganas y más ilusión que nunca", además de "una mayor preparación" y "más conocimiento" de Galicia, de sus empresas y de su gente.